新莊潭底溝遭染成藍色多「惱」河 新北環保局追查原竟是在做這事
新北市政府環保局稽查人員昨（26）日下午巡查時，意外發現新莊區潭底溝支流水色呈現不自然的藍色，經循線追查原來是上游樹林區某電機公司在粉刷外牆，不慎將藍色油漆排入水溝，導致藍色廢水沿溝渠流入潭底溝支流，立即要求公司負責清理及圍堵責任，並將依違反水污染防治法規定告發，最重可處300萬元罰鍰。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府環保局長程大維表示，針對轄內河川流域，稽查員都會持續主動巡查，於污染發生的第一時間掌握到訊息，即時抵達現場採集跡證；呼籲市民朋友如有發現任何污染情形，可立即撥打1999市政服務專線通報，共同守護環境與生活品質。
據了解，稽查員先發現潭底溝支流遭不明原因染成藍色，並有漆料漂浮，研判應是遭倒入油漆，隨即沿水路往上游追查，結果發現上游該公司建物外水溝蓋上有藍色油漆殘留，追問該公司人員坦承上午確實有進行外牆粉刷作業，疑似因員工在漆料調合過程中，不慎將油漆打翻流入水溝，又未立即清理，導致漆料沿溝渠流入潭底溝支流。
新北市政府環保局說明，這股高濃度藍色廢水若持續大量流入河川，將造成水質溶氧下降及色度增加，對魚體及生態也會有不良影響；為防止污染擴大，除請該公司負起清理責任，除調度砂包防堵染料繼續流入水體外，並要求立即派員清除地面及溝渠中的藍色廢水，後續並將依法告發處分。