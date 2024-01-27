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TPASS通勤月票續夯、19縣市實施　搭乘公共運輸人次累達3.2億人次

▲TPASS行政院通勤月票方案已有19個縣市上路實施，經公路局統計至25日止，全國累計已有約435.5萬人次加值購買TPASS通勤月票，累計使用搭乘公共運輸人次已有約3.2億人次。（圖／記者許若茵攝）
▲TPASS行政院通勤月票方案已有19個縣市上路實施，經公路局統計至25日止，全國累計已有約435.5萬人次加值購買TPASS通勤月票，累計使用搭乘公共運輸人次已有約3.2億人次。（圖／記者許若茵攝）

記者許家禎／台北報導

全國規劃推動TPASS行政院通勤月票方案已有19個縣市上路實施，經公路局統計至25日止，全國累計已有約435.5萬人次加值購買TPASS通勤月票，累計使用搭乘公共運輸人次已有約3.2億人次。

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經公路局統計，在購買通勤月票人次部分，1月份累計至25日為止，全國約有47.6萬人次購買TPASS通勤月票，包括基北北桃約38.2萬人次、中彰投苗約1.8萬人次、南高屏約5.8萬人次、桃竹竹苗約1.4萬人次、東部3縣市約0.4萬人次、雲嘉嘉生活圈約0.08萬人次。

在使用月票搭乘公共運輸部分，1月份累計至25日為止，約有4,077.2萬人次，包含臺鐵351.9萬人次，包含基北北桃生活圈198.9萬人次、中彰投苗生活圈40.5萬人次、南高屏生活圈64.5萬人次、桃竹竹苗生活圈39.3萬人次、東部3縣市6.9萬人次、雲嘉嘉生活圈1.8萬人次。

捷運含輕軌1,962.6萬人次，包含基北北桃生活圈1,728.5萬人次、中彰投苗生活圈76.6萬人次、南高屏生活圈154.1萬人次、桃竹竹苗生活圈3.4萬人次。公車含市區公車及公路客運1,569萬人次，包含基北北桃生活圈1,434.2萬人次、中彰投苗生活圈49.2萬人次、南高屏生活圈47.5萬人次、桃竹竹苗生活圈16.6萬人次、東部3縣市17.9萬人次、雲嘉嘉生活圈3.6萬人次。

以及其他運具含公共自行車及渡輪193.7萬人次，包含基北北桃生活圈134.5萬人次、中彰投苗生活圈9.5萬人次、南高屏生活圈43萬人次、桃竹竹苗生活圈6.2萬人次、雲嘉嘉生活圈0.5萬人次。

隨著全國各縣市陸續推動及民眾習慣的養成，TPASS通勤月票使用量持續穩定成長，今年（1月1日至1月25日）使用月票搭乘公共運輸日均運量約163.1萬人次，較去（2023）年日均運量約151.5萬人次增加7.7%。

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