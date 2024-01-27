19位議員、鄉鎮市長轉戰立委 內政部公布這5區要補選
第11屆新任、續任立委將在2月1日宣誓就職，其中有19位為現任市議員、鄉鎮市長，內政部表示，依法應於就職立委前辭去現職，所留遺缺之中有5個需辦理補選，包括台中市第15選區、宜蘭縣第4選區縣、苗栗縣苗栗市長、雲林縣虎尾鎮長、台東縣大武鄉長，鄉鎮市長部分將由所屬縣市選委會於出缺日起3個月內辦理補選。
記者余祥／台北報導
第11屆新科立委有16位從縣市議員轉戰成功，包括台北市議員王世堅、徐巧芯、李彥秀、吳沛憶；新北市議員廖先翔、葉元之；桃園市議員牛煦庭、涂權吉；台中市議員黃健豪、黃健豪、黃仁；高雄市議員李柏毅、黃捷；宜蘭縣議員陳俊宇；南投縣議員游顥；基隆市議員林沛祥。另有3位為現任鄉鎮市長，包括苗縣苗栗市長邱鎮軍、雲林縣虎尾鎮鎮長丁學忠、台東縣大武鄉鄉長黃建賓。
內政部說明，依「地方制度法」規定，地方民意代表，包括直轄市議員、縣（市）議員、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表，不得兼任其他民選公職人員；另依「地方制度法」及「公務人員服務法」規定，民選地方行政首長，包括直轄市長、縣（市）長、鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長，不得兼任他項公職。因此，現任民選地方公職人員當選立法委員，應於就職立法委員前辭去現任職務。
此外，依「地方制度法」規定，議員缺額達議會總名額3/10以上，或同一選舉區缺額達1/2以上時應補選；鄉（鎮、市）長部分，則先由縣政府指派代理鄉（鎮、市）長，並由縣選舉委員會於出缺之日起3個月內辦理補選，以確保地方政務推動順利。