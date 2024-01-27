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英超／利物浦主帥克洛普確定卸任！震驚世界足壇　傳想回德國發展

▲利物浦教頭克洛普（Juergen Klopp）確定將在本賽季結束後離任，他表示自己的能量已經被耗盡。（圖／美聯社／達志影像）
▲利物浦教頭克洛普（Juergen Klopp）確定將在本賽季結束後離任，他表示自己的能量已經被耗盡。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔／綜合報導

英格蘭足球超級聯賽豪門球隊利物浦，傳出主帥克洛普（Jürgen Klopp）將在本賽季結束後卸下總教練一職，隨後利物浦官方也正式證實了此項消息，震驚世界足壇，因為克洛普是現今足壇公認最佳教練之一，同時利物浦目前在英超以48分積分暫居榜首，很有機會在本賽季一舉奪冠，如今克洛普將卸任，勢必也在往後衝擊至利物浦的表現。

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根據利物浦官方稍早在社群媒體上，公布一段約2分鐘的影片，影片內主帥克洛普親自向球迷透露，他將在本賽季結束後，離開球隊並卸下總教練一職。「很多人會感到相當震驚，我可以理解。這些年來我已經耗盡了所有的精力。去年11月，我就將要卸任的決定告訴俱樂部，我希望能夠幫助利物浦重回正軌，這是非常重要的事情。」克洛普如此說到。

而克洛普這名德國裔的教頭，是自2015年接手利物浦，在執教紅軍8年半的時間內，至今帶隊共出賽464場比賽，戰績288勝96和80敗，勝率高達62%。克洛普在執教利物浦期間，他也率隊獲得1次英超冠軍、1次足總杯冠軍、1次聯賽杯冠軍、1次社區盾杯冠軍、1次歐冠冠軍、1次歐超杯冠軍、1次世俱杯冠軍，共7座獎盃，為利物浦收穫無數榮耀。

如今克洛普的下一站傳出卸任後將先回到德國，休息一段時間。克洛普過去受訪時曾表示，他的願望之一是帶領德國隊征戰世界盃足球賽。同樣地，德甲豪門拜仁慕尼黑也會持續關注克洛普，希望在下個賽季能網羅他擔任拜仁主帥。

為何突然決定辭職　克洛普坦言能量已被耗盡

克洛普表示，執掌利物浦兵符的9年來，每周要舉行6次記者會，確實讓他有些倦怠，「足球總教練的這個職業實在是要承受太多東西了，你必須每一天都必須十分出色，尤其是當你執教利物浦這種等級的球隊時，更是如此。」

「我之所以能和球隊取得這樣的成績，是因為我是克洛普，而不僅僅是因為我是克洛普這個人，是因為我決定在利物浦展現出這樣的克洛普。」克洛普表示，但當自己無法維持這樣的能量和表現時，就是時候停下來了。

對手也給予極大的讚賞　瓜迪奧拉：克洛普是我一生中遇到的最好的對手

曼城總教練瓜迪奧拉（Guardiola）在得知此消息後，誇讚了老對手克洛普，「我將能會睡得更好了！對利物浦比賽的前一天，總是如噩夢一般。沒有克洛普，沒有他率領的利物浦，我們球隊這段美好的時光也將失色許多。」

「克洛普是我一生中遇到的最好的對手。 我當然祝他一切順利。 他不會承認，但他會回到英超的，我知道。」瓜迪奧拉表示，足球需要克洛普這種有個性的教練，也希望明年此時兩人可以一起吃早餐。


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