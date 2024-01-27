MLB／大谷翔平與Trout再次攜手作戰！美媒提驚人建議 天使願交易
美國職棒洛杉磯道奇隊在休賽季積極補強，除了簽下日籍二刀流好手大谷翔平之外，還補進山本由伸、Tyler Glasnow等強投，因而被視為世界大賽冠軍大熱門。美媒《ClutchPoints》記者Joey Mistretta更提出一個驚人建議，認為道奇可以透過交易換來天使看板球星Mike Trout，與大谷翔平再次攜手作戰。
記者路皓惟/綜合報導
記者Mistretta認為，道奇交易Trout是合理的，「道奇擁有豐富的投手陣容和強大的打線，如果讓Mookie Betts改守二壘，外野將只有Teoscar Hernandez和James Outman兩名球員，少了一名右外野手，故Trout將是最完美的選擇。」
大谷翔平離開天使之後，天使將陷入重建黑暗期，不過天使球團仍未完全放棄2024年賽季，持續爭取季後賽門票為目標。Mistretta指出，以天使的現況來看，重建才是合理的選擇，並可以利用Trout的交易價值，換取潛力新秀，並圍繞這些年輕潛力打造球隊。
Trout在2019年與天使簽下一份總值12年4.265億美元合約，目前合約還剩下7年，大約有2.5億美元尚未支付，這筆合約可能成為Trout交易的障礙，「能夠承擔這筆金額的球隊畢竟是有限的。」
針對這種情況，Mistretta提到，「如果道奇隊提出無法拒絕的報價，天使隊很可能會同意交易Trout。」
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