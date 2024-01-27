不向中國認輸！英鋼琴家帶小熊維尼重返車站：如用大蒜對抗吸血鬼
英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh），日前在倫敦一處車站直播演奏時，有幾位中國民眾入鏡，堅稱自己有肖像權不想被拍到，要求卡瓦納不准拍攝，雙方爆發爭執，甚至請來警察出面調解。事後卡瓦納氣憤難平，揚言會買小熊維尼的衣服來穿，還會在上面印「8964」字樣。事發後幾天，卡瓦納真的在26日帶了「小熊維尼」去倫敦聖潘克拉斯（St. Pancras）火車站，公開反嗆中共，還對香港、台灣表達支持。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，卡瓦納大戰中國人的事件，近日在網路上引發熱烈討論，事後他曾公開拍片透露，北京施壓YouTube把當天的爭議影片下架，他本人也收到不少恐嚇郵件，但他並不害怕，因為他沒打算去中國，也慶幸自己不在中國，強調：「我對政治不感興趣，只是為自由、藝術發聲」。
卡瓦納表示，在事情發生前，他其實不知道小熊維尼在中國代表什麼，現在因為那群中國客，他不但知曉維尼在中國被禁的原因、中國領導人對維尼的懼怕，還向在場圍觀的人展示，他特意帶到車站的維尼玩偶、相框：「它明明就是可愛的小東西。」
卡瓦納還說，音樂不受專制影響，他支持港台爭取民主，期間甚至高呼「願榮光歸香港」，鼓勵人們多去了解中國、台灣、香港的情況，因為他自己在遭受這波攻擊前，對這些都一無所知，現在他鼓勵人們多去調查，而他也會繼續做他一直在做的事情，給人們帶來快樂，享受西方世界的自由價值觀，並反對任何試圖破壞它的威權意識形態。
截至發稿時間為止，卡瓦納在官方YT上傳的、帶維尼重返車站影片，在短短7小時內就吸引70多萬的觀看率，不少人都在下方留言狂讚，他本人也強調，這次在現場就沒看到CCP（中國共產黨）了。