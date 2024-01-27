(G)I-DLE再傳兩成員病倒中斷活動！粉絲心疼偶像：根本殺人行程
南韓人女團(G)I-DLE自2018年出道開始，每年固定都有作品產出，就連先前在2021年爆出成員穗珍因霸凌疑雲，最終退團時，(G)I-DLE也仍迅速重新整裝再出發。然而，就在如火如荼展開新歌〈Wife〉宣傳活動的期間，所屬經紀公司Cube娛樂昨（26）日突然發出公告表示，成員Minnie、雨琦因健康因素，將立刻中斷活動。這也是繼台灣成員舒華病休之後，再傳團員生病請假，消息一出引來粉絲怒批Cube娛樂的「殺人行程」，引發熱議。
記者張芸婷／綜合報導
Cube娛樂於26日在官方網站上發出韓、中、日３國語言公告，內容提及「(G)I-DLE 的Minnie、雨琦兩位成員，因身體狀態不佳，且有發燒的現象，根據醫生的診斷，建議中斷所有預定日程，充分修養及治療」，並表示公司日後制定成員們行程時會多加注意，以藝人的健康為優先。雖然公告表現出滿滿的誠意，卻依舊引起了粉絲的強烈不滿。
據了解，(G)I-DLE從去年開始行程滿檔，５月推出新歌〈Queencard〉進行了三個星期的宣傳活動，中間還受邀參加了大學慶典，緊接著展開世界巡迴演唱會，飛往各地。加上年底韓國大大小小的音樂節目年末慶典，當時就已屢次傳出成員因健康狀態不佳而需要暫停活動的狀況，包括台灣籍成員葉舒華，也曾因身體不舒服沒有參與團體演出。
因此，這次又有成員生病導致無法完成回歸行程，粉絲感到對經紀公司非常地不諒解，紛紛表示「難道公司只剩她們可以賺錢了嗎？」、「完全沒有喘息的行程，太扯了」、「這種行程根本和殺人沒兩樣」、「適可而止吧！真的太過分了」。
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