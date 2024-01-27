游錫堃已有所決定！「以訛傳訛」後曝心聲：我內心知道要怎麼做
立法院長游錫堃昨接受媒體人周玉蔻專訪時，被問及若爭取立院龍頭未果是否辭去委員，反覆講了50次「以訛傳訛」，引起外界關注。游錫堃今天到台中參加活動時透露，已經有所決定、內心知道要怎麼做，並說「我有當選的機會，為什麼一定要談落選的事？」
記者顏幸如／台中報導
游錫堃今（27）日上午到台中市霧峰區，參加議政博物館揮毫活動，受訪時被問到昨天和周玉蔻的「以訛傳訛」風波，是否有被逼宮的感覺？游錫堃說「那過去就算了」。媒體再問若沒選上立法院院長，是否會辭掉不分區立委職務？游錫堃先是說假設性問題不回答，接著又補充「我內心知道要怎麼做，我有所決定，現在談這些是假設性問題，我有當選的機會，為什麼一定要談落選的事？」
對於傳聞民眾黨可能團進團出、支持游錫堃選院長、卻不支持副院長蔡其昌連任，游錫堃表示立法院正副院長是互選產生，每個人都是候選人，他只是其中一個，「選舉就是每個人、每個黨都有自己的想法，民主社會有多元思考、多元主張都很正常，應該尊重。」
民眾黨不分區立委當選人黃昌國提出4項改革，被民進黨內人士批評班門弄斧，游錫堃再度強調任一政黨、任一委員都是院長候選人，都可以提出看法，他尊重任何人與黨團提出的看法，自己必須等29日黨團會議通過，才會正式成為民進黨推薦的候選人，「屆時民進黨委員會投票給我，我會在被推薦後，將正式展開對其他委員的拜票活動。」