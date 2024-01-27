批黃國昌4點國會改革「無新意」！柯建銘嗆：拾人牙慧、班門弄斧
立法院正副院長即將改選，昨（26）日民眾黨立法院黨團提出國會改革4大主張，要求藍綠答覆，對此，民進黨立院黨團總召柯建銘晚間在臉書表示，民眾黨過去4年在國會從未提出任何國會改革，如今黃國昌提出4點了無新意的主張就要拷問各黨、號令天下，未免太拾人牙慧班門弄斧。
記者陳苾暐/綜合報導
由於新國會將在2月1日開議，因此藍綠兩黨分別派出游錫堃、蔡其昌、韓國瑜及江啟臣等人參選正副院長，昨天民眾黨團拋出國會改革4項訴求，其中包括人事同意權、調查聽證權、利益迴避規範、院長經費使用公開透明等，呼籲藍綠2黨候選人具體回應。
對此，柯建銘晚間在臉書公布7張表格，列舉民進黨30年來推動的改革法案，並指出自戒嚴到解嚴、自萬年國會到定期改選，民主國會一路是無數黨內前輩努力的成果，一棒接一棒；第二屆國會全面改選，至今30年，本黨亦從不停止國會改革，通過諸多法案，均為民進黨所主導，本人亦皆在國會現場，從不缺席。
柯建銘表示，第十一屆立法院即將組成，新民意對國會制度、國會改革修法進程之形塑，各黨團之主張都予以尊重；本黨團亦將結合新民意，盤點過往國會改革法案，在民主憲政原則下，提出完整的國會改革配套及修法；但民眾黨過去四年在國會從無提出任何國會改革，如今黃國昌只提出四點「國會改革」，了無新意的主張卻要拷問各黨、號令天下，未免太拾人牙慧班門弄斧吧？