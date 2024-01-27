未獲邀民眾黨尾牙？蔡壁如還原事件原委：不介意吃飯這件小事情
民眾黨24日晚間舉辦尾牙，黨主席柯文哲偕妻子陳佩琪一同現身，黨公職齊聚，網紅館長、愛莉莎莎也受邀出席，但是前立委蔡壁如卻未受邀，引發討論。蔡壁如昨日晚間在政論節目還原經過，她強調，自己不會介意吃飯這件小事情，而且她最近都在台中，這真的是小事。
記者呂炯昌／台北報導
蔡壁如昨日晚間參加趙少康《少康戰情室》錄影，主持人詢問民眾黨尾牙風波，蔡壁如回應說，25日當天一名記者對她問說，前一晚的民眾黨尾牙怎麼沒有看到她？她愣了一下回問「尾牙？什麼尾牙」，下午不知怎麼回事就開始延燒了，當天下午黨中央在臉書聲明說有邀情她，不要以訛傳訛，後來他們就說有邀請，是在27日，「問題是記者是25日上午問，昨天晚上尾牙妳為什麼沒來？那我當然是不知道有什麼尾牙。」
蔡壁如證實今（27）日的活動她有受邀，2場活動分別在彰化跟台中大甲公園，黨部有問她這兩場小草見面會，她能否出席？「我說OK，27日會、我會去」，但就不是尾牙，就是不一樣，「所以是不是記者問錯了？還是怎麼樣？」。
主持人問是否會介意？蔡壁如強調，自己不會介意吃飯這件小事情，而且她最近都在台中，這真的是小事。