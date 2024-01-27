冷高壓遞補寒流！週末北部、東部「濕冷有雨」 下波變天時間出爐
週末（27、28日）寒流減弱，不過仍有強度相對沒那麼強的冷高壓遞補南下，仍有寒意，低溫探11度，北部及東部持續為陰沉天氣，並有局部短暫雨。下週各地天氣逐日回升，相對較穩定的天氣至少維持至下週五六，下週日是否再有一波天氣變化，後續可再慢慢觀察，大家也可以先好好把握下週的好天氣，迎接農曆新年前先做好除舊布新！
記者鍾怡婷/綜合報導
天氣風險分析師林孝儒預報指出，週末這兩天雖然說本波寒流已減弱了，不過由於北方仍有強度相對沒那麼強的冷高壓遞補南下，臺灣附近的東北風將會再有些增強的趨勢外，也將有華南雲系通過，因此預測北部及東部持續為陰沉天氣，並有局部短暫雨，大概要到週日華南雲系逐漸減少，降雨就會減緩了。而中南部影響偏小，以多雲或晴的天氣為主。
整體氣溫來說，北部及東北部約11-16度，全天仍有點寒意，而中南部及花東地區約14-24度，白天相對舒適，但早晚偏冷，甚至西部沿海空曠或近山平地仍不排除受輻射冷卻影響，有10-13度低溫出現機會，總之提醒大家這兩天還是需要留意低溫的變化。
林孝儒也提醒，由於週末東北風將挾帶境外汙染物南下，預測北部及西半部的空品將有轉差的趨勢，提醒大家外出活動務必做好保暖及呼吸道防護措施。
而下週的天氣型態來說，由於北方系統勢力減弱都將偏北活動，臺灣附近大概從下週一開始轉為高壓迴流的偏東至南風影響且環境水氣都不太多，各地天氣相對都較穩定，普遍為晴時多雲，僅迎風面的東部偶有些地形降雨機會，但影響都不多，而各地的氣溫更是為逐日回升的趨勢，高溫普遍都可以回到20-25度左右。
不過由於天氣相對晴朗，各地仍要留意夜晚清晨受輻射冷卻影響，仍有局部14-17度的低溫，日夜溫差將會有些加大，並西部開始要留意晨間霧影響行車能見度的現象。相對較穩定的天氣至少維持至下週五六，下週日是否再有一波天氣變化，後續可再慢慢觀察。