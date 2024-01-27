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台股近萬八情怯、長假前多賣壓　法人：封關前指數收斂

▲法人指出，封關日倒數，長假前指數可能收斂，但過完年開紅盤內資會回流。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲法人指出，封關日倒數，長假前指數可能收斂，但過完年開紅盤內資會回流。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台股本周強勢上攻，一度來到萬八以上，但長假前獲利了結賣壓影響，26日指數下跌7.59點，跌幅-0.04%，收在17995.03點，萬八失守。法人指出，封關日倒數，長假前指數可能收斂，但過完年開紅盤內資會回流，唯企業將公佈1月營收，預期成績平平對指數可能沒什麼貢獻，但因為台積電今年展望佳，預期下探空間也不大，指數約在17,400到18,200點間整理。

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永豐投顧指出，元月份台股走勢呈現上衝下洗姿態，在去年12月漲高之後，外資在開年即逢高出脫，結帳賣壓湧現，而Fed公布12月會議紀要，內容並不鴿派，會議內容顯示利率可能已達到高值，並可能需在2024年降息，但部分官員仍不抹殺升息的可能，投資人對3月降息期許降溫，使美股震盪走跌，台股連動，再加上總統大選前後包括諾魯與中華民國斷交、ECFA早收清單可能中止，引發外資大賣。

眼看台股即將跌破萬七關卡，所幸，台積電即時雨召開法說會，亮出去年第四季亮眼成績單，並宣稱2024年營收將呈現低20百分位數成長，外資於台積電法說後連二日回補1,446億元，台積電股價也從580元直奔640元，貢獻指數500點，化解台股破底危機。

永豐投顧表示，距離封關日2月5日剩下只剩下幾個交易日，認為長假前指數可能收斂，主要原因是2月1日為FOMC會議召開、台股封關在即，預期投資大戶會在元月尾逢高落袋為安。至於過完年，台股開紅盤部分，預期內資資金將回流，因過年期間美股無重量級公司召開法說，台股休市時，美股已消化3月不降息的對股市的影響。

再來是輝達財報揭露前，市場應是屛息以待，認為輝達股價自元月以來已大漲100美元，漲幅20.46%，因此預期財報開出後，利多出盡、漲勢收斂。另外，台灣企業上市櫃公司也將公佈元月營收，預期成績普通，展望也不如台積電亮眼，因此2月15日開紅盤後，股市表現空間可能有限。

但台積電今年業績大好，股價守穩，指數下探空間也不大，在拉積盤下，指數意義不大，重點在於個股在財報揭露後的股價表現，預期台股2月指數於17,400到18,200點間整理，輝達財報公布後，投資人再次將焦點轉向關注經濟數據以及等待3月FOMC會議是否釋放降息資訊。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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