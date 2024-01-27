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誹謗女作家被判賠26億元！川普痛批「荒謬」　揚言上訴

▲美國作家卡洛爾（圖）告前總統川普誹謗的案件，26日獲紐約曼哈頓陪審團裁定，川普須賠償她8330萬美元。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國作家卡洛爾（圖）告前總統川普誹謗的案件，26日獲紐約曼哈頓陪審團裁定，川普須賠償她8330萬美元。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）遭作家卡洛爾（E. Jean Carroll）控訴，曾於1996年在曼哈頓的百貨公司更衣室性侵她，川普對此矢口否認，還反咬是她在「編故事」，紐約曼哈頓陪審團26日裁定他須賠償卡洛爾8330萬美元（約新台幣26億元），讓川普大為不滿，抨擊這項裁定「荒謬」，自己一定會上訴到底。

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綜合《CNN》等外媒報導，卡洛爾聲稱川普曾在近30年前性侵過她，事後又不肯承認，還堅稱不認識她、說她這麼做是為了提高回憶錄銷售量，並在仍是總統時（2019年）詆毀她，害她作為1名「講真話、受人尊敬的新聞從業人員聲譽」受損，因此有必要處以「懲罰性賠償」，以防止川普繼續誹謗她。

卡洛爾的律師在法庭上表示，這起案子不是一場競選集會或記者會，而是關係到卡洛爾的生活，川普確實有侵犯並誹謗卡洛爾，川普壓根不是什麼受害者。川普則說自己講的話「百分百準確」，自己不曾性侵過卡洛爾。

經過5天審理，陪審團裁定川普需支付1830萬美元補償性賠償，外加6500萬美元的懲罰性賠償，遠超卡洛爾要求的1000萬美元（約新台幣3.17億元）。

卡洛爾在得知判決結果後透過律師表示，她終於感覺正義被伸張，也為所有被欺凌的女性發了聲。對於陪審團裁定的金額，卡洛爾指出：「他（川普）最懂的就是錢，所以你要判罰他一定數量的金額，好讓他停下來。至於這是否會成功，我不知道，我當然希望它會成功。」

卡洛爾還說，川普必須支付賠償金，無論他要透過什麼辦法籌錢，那都是對方的問題，而不是她的問題，川普需要為自己的言行付出代價。

雖然川普接連贏得愛荷華州、新罕布夏州的黨內初選，非常有希望代表共和黨，角逐2024總統大位、重返白宮，但他爭議言行過多，官司纏身，甚至有少數州分裁定不讓他參加該州初選，現在又被判賠鉅額費用，恐讓川普的競選之路蒙上更多陰影。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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