誹謗女作家被判賠26億元！川普痛批「荒謬」　揚言上訴

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卡洛爾的律師在法庭上表示，這起案子不是一場競選集會或記者會，而是關係到卡洛爾的生活，川普確實有侵犯並誹謗卡洛爾，川普壓根不是什麼受害者。川普則說自己講的話「百分百準確」，自己不曾性侵過卡洛爾。
經過5天審理，陪審團裁定川普需支付1830萬美元補償性賠償，外加6500萬美元的懲罰性賠償，遠超卡洛爾要求的1000萬美元（約新台幣3.17億元）。
卡洛爾在得知判決結果後透過律師表示，她終於感覺正義被伸張，也為所有被欺凌的女性發了聲。對於陪審團裁定的金額，卡洛爾指出：「他（川普）最懂的就是錢，所以你要判罰他一定數量的金額，好讓他停下來。至於這是否會成功，我不知道，我當然希望它會成功。」
卡洛爾還說，川普必須支付賠償金，無論他要透過什麼辦法籌錢，那都是對方的問題，而不是她的問題，川普需要為自己的言行付出代價。
雖然川普接連贏得愛荷華州、新罕布夏州的黨內初選，非常有希望代表共和黨，角逐2024總統大位、重返白宮，但他爭議言行過多，官司纏身，甚至有少數州分裁定不讓他參加該州初選，現在又被判賠鉅額費用，恐讓川普的競選之路蒙上更多陰影。
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