「啦啦隊林志玲」復出半年尺度變大！脫到剩毛巾 性感曲線全看光
擁有「啦啦隊林志玲」稱號的游游，去年離開前東家富邦啦啦隊之後，下半年驚喜加入PLG職籃桃園領航猿啦啦隊Pilots Crew，讓球迷們嗨到不行。沒想到才復出半年的游游，竟然願意只包著一條毛巾現身應援，性感好身材呼之欲出，讓粉絲相當害羞，快要噴出鼻血。
記者詹鎰睿／綜合報導
游游在個人IG上分享：「晚安呀！想我哩咪，喜歡這次的毛巾裝嗎？經費不夠做制服！」只見游游上半身只包著一條領航猿的毛巾，露出性感的白皙膚色，鎖骨美貌若隱若現，曲線誘人又唯美，再搭配游游的招牌燦笑，讓人看了療癒又害羞。此外，蝴蝶結繫著馬尾的造型，以及下半身的黑色百褶裙，為游游增添不少青春活力感。
貼文曝光後，立刻掀起粉絲暴動，「好美」、「我的目光」、「一直以來都吸引到我的目光」、「在領航猿更加奔放了！」事實上，游游過去是富邦啦啦隊Fubon Angels的成員，擁有4年以上的資歷，因為是台中人，畢業於逢甲大學，高䠷又甜美的氣質外型，讓她擁有「逢甲林志玲」、「啦啦隊林志玲」等稱號，可惜2023年初宣布離隊，幸好下半年再度重返啦啦隊舞台，讓粉絲們又驚又喜。
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