立院民主議政園區迎新春　游錫堃：園區振興地方經濟助力

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今「國會迎新春、好運龍總來」活動邀請林榮森、劉志欣、鄭承旻、涂錦進、莊一琳、曾士全、吳宏禧、王鈺嘉、黃昭祥、莊連棚等10位書法名家同台揮毫，並由立法院長游錫堃親自為活動開筆，活動也邀請世界冠軍氣球達人宋俊霖現場獻藝，臨場飆創意折出龍年與春節意象的氣球，並免費送給民眾。
游錫堃致詞時表示，書法藝術可以傳遞祝福與溫暖，特別感謝各位書法名家撥空參加，更特別感謝副院長蔡其昌對園區活化所做的努力，更感謝霧峰林家對議政博物館的支持。
游錫堃也說，他四年任內舉辦：一、臺灣議會設置請願運動百年展；二、舊金山和約生效70週年特展；三、民主國會卅年特展；四、臺灣議會期成同盟會成立暨治警事件百年展，四項特展都是臺灣民主化過程中非常重要的歷史事件，他期盼透過特展讓全國人民與子孫，都能釐清歷史真相。
他特別舉「舊金山和約生效70週年特展」為例指出，中國常以開羅宣言、波茲坦宣言宣稱臺灣自古屬於中國領土，然而這都只是戰爭時期的議定書，若要決定臺灣的國際地位仍應以舊金山和約為準，而該條約架構臺灣的國際地位，並未宣稱臺灣屬於中國的領土。
他也指出，不管是孫中山、蔣介石、周恩來甚至是毛澤東，都曾經支持臺灣獨立，顯示中華人民共和國政府發言人常說「臺灣自古屬於中國的一部分」是謊言，顯示有必要藉由特展來釐清歷史真相。
游錫堃也說，民主議政園區前身是臺灣省議會，充滿臺灣民主化過程的故事，可以成為觀光、休閒與學習的基地，他建議臺中市政府與霧峰區公所能以社區總體營造的概念跟園區多加交流，讓園區成為振興地方經濟的助力。
這次的春節揮毫活動，主辦單位邀請在鹿港已有30年製作龍鬚糖經驗的「御正師」黃人正也來到現場，用他的巧手將堅韌的麥芽糖，化為清爽綿密的龍鬚糖，免費讓民眾體驗十萬絲的甜蜜感動，玩印工作室也準備絹印方形春聯與紅包袋的活動，主辦單位更準備燙金粉、燙金紙，提供民眾手作個人化的紅包袋及春聯，讓大小朋友皆能同樂。
此外，園區內著名的地標「閉口雙獅」今年喜迎65歲生日，園區也特別為雙獅戴上祝壽花圈，立法院中南部服務中心指出，閉口雙獅是48年1月5日由時任臺灣省主席周至柔贈予臺灣省議會，獅子象徵民意代表應如獅子吼，大聲為人民發聲之意，獅子豎耳則提醒民意代表要用心傾聽民意。