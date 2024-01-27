今日我最匯／年前資金行情撐腰！專家：新台幣易升難貶靠向31元

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匯銀人士分析 ，過去只要美國公債殖利率走高，就會帶動美元升值，台幣自然隨亞幣回落，但最近新台幣卻與此一走勢脫鉤，主要原因就從上周台積電發表對AI前景樂觀展望開始，後續美國大型科技股也接棒演出，使得資金持續匯入買超台股。
展望下周盤勢，法人認為國際地緣政治風險高漲，增添市場避險情緒以及通膨回溫疑慮，加上市場對Fed降息時點與幅度的預期隨第4季GDP優於預期而推遲並縮減，支撐美元，台灣央行理事雖擔憂通膨降溫顛簸，保留升息選項，但台灣景氣逐步好轉，央行上半年降息可能性低，加上出口商農曆年前仍有拋匯需求，預期新台幣區間震盪。
台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，即便短線美元有翻強跡象，但由於接近月底企業結算日，本來就是資金需求高峰期，加上農曆年前有年終獎金及包紅包的新台幣資金需求，新台幣仍是「易升難貶」，下周可確定的是會往升值方向走，尤其台股表現仍熱絡，外資也認錯回補台積電，預料封關前外資應會續支撐台股，新台幣將續往31元靠攏。
至於新台幣年前是否可能進一步升破31元？陳有忠認為，機會不會太大，主要是去年12月底年度結算及選前不確定因素，出口商已在12月提前動作，導致新台幣在去年底出現一波強升，因此，過年農曆年前至元宵資金熱潮的強度，可能沒往年那麼強。
也有匯銀人士指出，外資呈現淨匯入並在台股加大買超力道，但新台幣只要升到31.26元附近就會遭受阻力，主要是因為有油款等進口需求逢低承接美元。當日也有見到政府基金以及投信債券ETF的海外投資需求，抑制了台幣進一步上漲的動力。就技術線型觀察，美元似乎有在31.25元至31.3元築底的意味，除非外資又瘋狂匯入，否則新台幣可能難以升破31.2元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。