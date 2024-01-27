歲末之際　家樂福、青商會、議員攜手送溫暖

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曾威表示，本週寒流來襲，天氣嚴寒，弱勢家庭物資取得不易，處境更加艱困。非常感謝文心青商會的邀請，以及文心家樂福的協助，秉持著「人飢己飢、人溺己溺」的精神，共同舉辦這個意義非凡的活動。此次活動贈送超過300份物資，希望可以透過致贈物資與義剪活動，減輕清寒家庭的負擔，發揮正向力量並傳遞愛的循環。
家樂福公共事務部中區經理劉虹麟表示，家樂福致力在提供親民的商品、友善的購物空間，同時持續不斷在實踐社會公益，家樂福相信每個人都是影響力。福袋當中有許多可以簡單烹調、簡單保存的麵條、罐頭，希望可以陪伴弱勢族群在寒冬中暖心度過，也是回饋社會、善盡企業的社會責任。
文心青商會長程國恩表示，青商會每年都會舉辦寒冬送暖活動，今年結合臺中市議員曾威與里長們共同舉辦，希望能將物資送到需要的民眾手中，秉持著「取之於社會，用之於社會」的精神回饋民眾，在寒冬中送暖，也藉此拋磚引玉，呼籲更多善心人士一同共襄盛舉。
程國恩說，今年擴大辦理寒冬送暖活動，特別媒合弘光科技大學美髮造型設計系學生，到場為民眾提供義剪服務。學生利用寒假時間參與活動，回饋鄉里，希望讓大家都能容光煥發、神清氣爽的過好年。
烏日區九德里長陳美香說，藉由企業、民間團體和民意代表的合作，可以用更多元的方式幫助民眾，解決里民生活上的困難，用實際行動來造福社會，也能讓社會更加重視弱勢關懷議題。