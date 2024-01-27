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足球／足總盃第4輪上演豪門對決！曼城1：0熱刺　拚破足總盃魔咒

▲英格蘭足總盃曼城Nathan Aké踢進致勝進球，以1：0擊敗托特納姆熱刺。（圖／美聯社／達志影像）
▲英格蘭足總盃曼城Nathan Aké踢進致勝進球，以1：0擊敗托特納姆熱刺。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

英格蘭足總盃台灣時間今（27）日深夜進行第4輪賽事，由托特納姆熱刺在主場迎戰強敵曼城，兩大豪門對決未演先轟動，這場比賽雙方激戰至88分鐘，曼城靠著Nathan Aké臨門補進關鍵進球，替球隊首開紀錄，終場曼城也靠著這顆進球，以1:0帶走比賽勝利，往後曼城也要力拼打破自2014-15賽季至今，足總盃冠軍從未成功連霸的魔咒。

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曼城上個賽季成功完成三冠王壯舉，此後接連在歐超杯和世俱盃奪冠，如今要在足總杯尋求衛冕，征戰客場挑戰一直以來踢得吃力的熱刺。除了這場比賽要搶勝，曼城也要力拼打破從2014-15賽季至今，足總盃冠軍從未成功連霸的魔咒，如何破解最近5次客場出戰熱刺都輸的劣勢，也成為曼城總教練瓜地奧拉本場比賽最大課題之一。

本場比賽曼城在上半場比賽，一度有球員攻破熱刺大門，但遭裁判判定為越位在先，進球不算，而熱刺雖然是在主場出戰，但備受強敵帶來的龐大壓力，上半場更是沒有射門紀錄，半場結束雙方皆繳白卷。換邊之後曼城換上中場好手Kevin De Bruyne及快腿Jeremy Doku，但始終無法撕裂熱刺防線。直到比賽第88分鐘，曼城獲得角球，機會，Kevin De Bruyne將球開出，Nathan Aké成功撿漏拿下分數，熱刺球員隨後投訴Ruben Dias侵犯主隊門將Guglielmo Vicario防守領域，但經裁判在VAR審視過後，最終判定進球有效，亦是曼城近年來首次作客攻破熱刺大門。

熱刺在上輪英超客場以2-2跟曼聯戰成平手後，中止近期2連勝，這場足總杯對上曼城的比賽同樣輸球，與南韓好手孫興慜因出賽亞洲盃賽事缺陣脫不了關係，全場比賽熱刺僅有一次射門機會，也種下敗因。

由於本賽季英超各支球隊賽程較為寬鬆，也讓熱刺的傷病狀況逐漸得到好轉，包括中場好手James Maddison、前鋒Manor Solomon均回歸訓練，雖然孫興慜、Yves Bissouma等好手因亞洲杯、非洲杯賽事缺陣，但等待完全體的熱刺成型後，仍舊有望持續挑戰英超冠軍寶座，目前熱刺暫時以40分積分，在英超戰績榜上排名第5。

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