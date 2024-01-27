足球／足總盃第4輪上演豪門對決！曼城1：0熱刺　拚破足總盃魔咒

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本場比賽曼城在上半場比賽，一度有球員攻破熱刺大門，但遭裁判判定為越位在先，進球不算，而熱刺雖然是在主場出戰，但備受強敵帶來的龐大壓力，上半場更是沒有射門紀錄，半場結束雙方皆繳白卷。換邊之後曼城換上中場好手Kevin De Bruyne及快腿Jeremy Doku，但始終無法撕裂熱刺防線。直到比賽第88分鐘，曼城獲得角球，機會，Kevin De Bruyne將球開出，Nathan Aké成功撿漏拿下分數，熱刺球員隨後投訴Ruben Dias侵犯主隊門將Guglielmo Vicario防守領域，但經裁判在VAR審視過後，最終判定進球有效，亦是曼城近年來首次作客攻破熱刺大門。
熱刺在上輪英超客場以2-2跟曼聯戰成平手後，中止近期2連勝，這場足總杯對上曼城的比賽同樣輸球，與南韓好手孫興慜因出賽亞洲盃賽事缺陣脫不了關係，全場比賽熱刺僅有一次射門機會，也種下敗因。
由於本賽季英超各支球隊賽程較為寬鬆，也讓熱刺的傷病狀況逐漸得到好轉，包括中場好手James Maddison、前鋒Manor Solomon均回歸訓練，雖然孫興慜、Yves Bissouma等好手因亞洲杯、非洲杯賽事缺陣，但等待完全體的熱刺成型後，仍舊有望持續挑戰英超冠軍寶座，目前熱刺暫時以40分積分，在英超戰績榜上排名第5。
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