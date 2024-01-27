直擊／炎亞綸沉寂7個月！鬆口證實復出演藝圈：我一直在做很多事
男星炎亞綸今（27）日下午現身台中新光三越出席自家品牌活動，並擔任一日店長，復出意味濃厚。稍早，炎亞綸在現場200多名粉絲目睹下現身，他說這段期間沒有停下來，一直在做很多事，面對主持人的提問，他也鬆口證實復出，但也強調這次活動「真的不是因為復出，而是希望可以多做一點對社會有貢獻的事。」這段期間也一直在做很多事。
記者詹鎰睿／台中報導
炎亞綸因去年捲入性騷擾風波，被依違反《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，但強制性交罪則因罪嫌不足獲不起訴，演藝事業一度停擺的炎亞綸。繼日前出席台大醫院雲林醫院望年會開唱後，今日下午2點又現身台中新光三越，擔任一日店長替自家品牌站台。
面對現場200多名粉絲，炎亞綸以一套黃色毛衣現身亮相，大家尖叫連連。不過面對記者追問，他用微笑帶過，不發一語，快速進場。活動開始後，炎亞綸與主持人談笑風生，被問到是否會滿血復活？炎亞綸依舊不改幽默性格，「之前有感覺嘴唇發紫嗎？」
被問到復活幾成了？炎亞綸則坦言，他沒認真想過，強調這段期間從來沒有停下來，一直希望能多為社會貢獻，「真的不是因為復出，但要這樣寫也可以！」還吐槽自己雖然離開了7個月，但還是可以跟大家玩遊戲做互動，也笑著證實之前改名「吳秉孺」是為了改運。
最後炎亞綸感性許下新年願望，「我希望能陪大家多久就多久，即便只剩下一個人也可以，真的很感謝，人生的路上有很多陪伴跟溫暖 ，自己也有很多需要更好的地方，希望大家可以跟著我一起成長。」
他說，其實今年都沒有像今天這樣的活動規劃，未來也沒有特別安排動向，直呼：「老天怎麼安排，我就這麼走。」無論什麼樣的形式，都希望能陪伴大家繼續走下去。
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