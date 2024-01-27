Toyz復活了！嗆絕不跟超哥和解「把你告到死」　撕紗布秀恐怖傷口

愛莉莎莎認錯道歉了！說明神隱原因　不應講「作票」：是我的疏忽

▲愛莉莎莎道歉認錯，說明神隱原因，以及不應該使用「作票」2字。（圖／愛莉莎莎IG）
▲愛莉莎莎道歉認錯，說明神隱原因，以及不應該使用「作票」2字。（圖／愛莉莎莎IG）

記者楊穎軒／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎於2024總統及立委選舉結束後，轉發開票、計票有爭議的影片，質疑作票，中選會開記者會一一駁斥指控，並彙整造謠證據送至檢警機關查辦，捍衛名譽。愛莉莎莎連日來被輿論砲轟，今（27）日終於透過粉專發文表示，遲至今天才回應是在等事實查核中心的結果，並強調沒有轉載抖音惡意剪輯的影片，還有不應該使用「作票」一詞。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▼愛莉莎莎（上圖、下圖右）和羽球教練男友到泰國度假。（圖／翻攝自愛莉莎莎臉書）
▲愛莉莎莎從南韓旅遊返台後參加民眾黨尾牙。（圖／愛莉莎莎臉書）
愛莉莎莎說明：「沒有第一時間發表聲明，是因為想等台灣事實查核中心查證當晚我在限動曝光的資訊。」此外，多家媒體報導說她使用「抖音惡意剪輯影片」，愛莉莎莎澄清：「我沒有曝光或轉發任何經過變造的惡意影片，影片皆由監票民眾所拍攝之真實畫面。」

▲▼愛莉莎莎覺得賺錢就是要花。（圖／翻攝自愛莉莎莎臉書）
▲愛莉莎莎澄清沒有曝光或轉發任何經過變造的開票、計票影片。（圖／愛莉莎莎臉書）
對於開票後未經查證即使用「作票」此嚴重的字詞，愛莉莎莎跟社會大眾道歉，「身為公眾人物，當發現開票程序有任何瑕疵及疑慮，應該要使用『開票流程違規』、『不符合開票流程』...等更為適合的說法，這部分是我的疏忽，當晚也已於限動更正用詞並為『作票』一詞道歉。」

▲愛莉莎莎（左）說自己的粉絲有70%支持柯文哲，本人反應曝光。（圖／翻攝自愛莉莎莎YouTube）
▲愛莉莎莎（左）不諱言自己支持柯文哲。（圖／愛莉莎莎YouTube）
最後，愛莉莎莎再次跟大家說抱歉，期望自己經過這次風波，她和每個人都能夠瞭解開票流程及規矩的重要性。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道

愛莉莎莎暈船泰國房價「訂了一棟」　石明謹一句話道破背後真相

愛莉莎莎出國被酸「穿那麼露」　本人：游泳不穿比基尼要穿什麼

瑤瑤黃喬歆「我不知道寒流是什麼」　眾人一看穿搭全暴動：是狠人

陳沂逆風發聲：質疑作票是言論自由　「選務本來就該受全民監督」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞