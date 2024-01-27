愛莉莎莎認錯道歉了！說明神隱原因 不應講「作票」：是我的疏忽
YouTuber愛莉莎莎於2024總統及立委選舉結束後，轉發開票、計票有爭議的影片，質疑作票，中選會開記者會一一駁斥指控，並彙整造謠證據送至檢警機關查辦，捍衛名譽。愛莉莎莎連日來被輿論砲轟，今（27）日終於透過粉專發文表示，遲至今天才回應是在等事實查核中心的結果，並強調沒有轉載抖音惡意剪輯的影片，還有不應該使用「作票」一詞。
記者楊穎軒／綜合報導
愛莉莎莎說明：「沒有第一時間發表聲明，是因為想等台灣事實查核中心查證當晚我在限動曝光的資訊。」此外，多家媒體報導說她使用「抖音惡意剪輯影片」，愛莉莎莎澄清：「我沒有曝光或轉發任何經過變造的惡意影片，影片皆由監票民眾所拍攝之真實畫面。」
對於開票後未經查證即使用「作票」此嚴重的字詞，愛莉莎莎跟社會大眾道歉，「身為公眾人物，當發現開票程序有任何瑕疵及疑慮，應該要使用『開票流程違規』、『不符合開票流程』...等更為適合的說法，這部分是我的疏忽，當晚也已於限動更正用詞並為『作票』一詞道歉。」
最後，愛莉莎莎再次跟大家說抱歉，期望自己經過這次風波，她和每個人都能夠瞭解開票流程及規矩的重要性。
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