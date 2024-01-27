黃色小鴨游回高雄！上次單月吸390萬人 最強景點旗山老街緊張了
黃色小鴨回來了！荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）帶著一對黃色小鴨重返高雄，兩隻小鴨（27）上午10時許，在船隻的牽引下緩緩游進高雄港，即起至2月25日在愛河灣駐點，陪大家過農曆新年。據悉，上次黃色小鴨2013年在高雄掀起黃色旋風，單月狂吸390萬觀光人潮，此波重「游」高雄可望讓高雄景點大洗牌，最強景點「旗山老街」料將讓出冠軍寶座。
記者徐銘穗/綜合報導
2013年9月，高雄光榮碼頭迎來療癒系黃色小鴨（Rubber Duck），黃色旋風席捲全台。如今霍夫曼一次帶著兩隻黃色小鴨來高雄，期待兩隻小鴨能帶來DOUBLE歡樂，高雄市府也打造冬日遊樂園，即起至2月25日於愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站）正式登場。
回顧黃色小鴨2013年9月19日首度巡迴台灣，第一站進駐高雄光榮碼頭，展期至10月20日，吸引全台灣民眾到高雄，粗估累計湧入390萬觀光人次，創造10億元觀光產值。
而根據觀光署最新統計資料顯示，高雄2023年11月最強景點是「旗山老街」，單月吸66萬3835人潮；其次是瑞豐商圈的47萬9218人次；第三則是蚵仔寮漁港，單月觀光人數為45萬6993人次。
而黃色小鴨此次落腳高雄愛河灣，其所屬景點「愛河（五福四路至博愛一路）」2023年11月觀光人潮統計為32萬2971人次，位居第七名，但若以黃色小鴨2013年單月吸390萬觀光人次紀錄來看，「愛河」有望成為新一代「高雄最強景點」，擊敗旗山老街連霸紀錄。
高雄前七強景點（統計時間：2023年11月）
No. 1 旗山老街 66萬3835人次
No. 2 瑞豐商圈 47萬9218人次
No. 3 蚵仔寮漁港 45萬6993人次
No. 4 旗津風景區 39萬0318人次
No. 5 駁二特區 34萬5938人次
No. 6 義大世界 34萬0530人次
No. 7 愛河（五福四路至博愛一路） 32萬2971人次