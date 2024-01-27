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紅髮艾德Ed Sheeran來台倒數1周！主辦單位突釋票　歌迷手刀搶票

▲紅髮艾德將在高雄國家體育場開唱，主辦單位宣布釋放票券。（圖／華納音樂提供）
▲紅髮艾德將在高雄國家體育場開唱，主辦單位宣布釋放票券。（圖／華納音樂提供）

記者吳雨婕／綜合報導

西洋天王紅髮艾德Ed Sheeran將於2月3日在高雄國家體育場，舉行「Ed Sheeran ＋－＝÷ × 2024 TOUR」演唱會，此次是他第二次來台，當時門票一開賣隨即售罄，而今（27）日稍早主辦單位宣布釋放國外保留票券，要歌迷把握最後搶票機會。

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此次巡迴中紅髮艾德不斷締造驚人紀錄，2023年「Ed Sheeran＋－＝÷ × 2024 TOUR」於北美演出時引起轟動，在洛杉磯的蘇菲體育場、紐澤西大都會人壽體育場，創下美國有史以來單日演唱會入場人數最高紀錄。而距離紅髮艾德來台開唱倒數一周，主辦單位寬宏藝術，於今天稍早宣布釋放國外保留票券，歌迷可以把握機會搶票，至於相關入場攻略、周邊商品等，也都即將公布。

▲紅髮艾德將於明年2月3日在高雄體育場（高雄世運主場館）開唱。（圖／寬宏藝術提供）
▲▼紅髮艾德二度來台倒數一周。（圖／寬宏藝術提供、華納音樂提供）
▲紅髮艾德推出新專輯《Autumn Variations 深秋變奏曲》。（圖／華納音樂提供）
 
紅髮艾德（Ed Sheeran）有許多膾炙人口的歌曲，包含〈Photograph〉、〈Shape of you〉等，兩首歌曲在YT分別擁有13億與61億次超高點擊，還獲得葛萊美獎、全美音樂獎肯定，今年則是解鎖英國百億串流數，成為史上第一位榮獲「Gold BRIT Billion Award（全英百億級大賞）」殊榮肯定的歌手。




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