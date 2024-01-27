今日必吃／賴清德也愛去！台南必排隊火鍋 溫體牛配爆香沙茶醬
編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到台南吃火鍋，必嚐一下溫體牛火鍋，這家「松大沙茶爐」據說是將於5月就任中華民國第16任總統的賴清德，也喜愛的老字號名店，他當初於台南擔任市長時經常造訪，店牆上還有其簽名。以獨門湯頭搭配台灣溫體牛，還有多元火鍋配料及店家自製的沙茶醬而聞名。
記者葉盛耀/綜合報導
松大沙茶爐人氣相當旺，不接受電話預約，每次來必定是現場乖乖排隊，且至少半小時以上才能入坐。而這裡的用餐方式要先點選豬肉鍋或是牛肉鍋，建議直接選擇豬肉鍋，再加點溫體牛肉盤，一次嚐兩種美味。而每種鍋都搭有基本的配料盤，包含魚捲、番茄、豆腐、金針菇等，其他的火鍋配料則採自助式，從冰箱自行拿取，吃完後店家會依空盤子來計價。
剛上桌的湯頭相當清澈，喝起來味道清淡，裡頭有已經煸香過的扁魚與蝦米，因此湯頭要待煮過才會愈煮愈有味道。至於肉類，建議溫體牛可以一次點兩盤以上，才可以吃到不同部位牛肉的各自風味。
至於火鍋配料，推薦必點魚冊，幾乎是南台灣才看得到的獨有火鍋料，以魚漿壓成薄皮再包捲起豬肉餡等，因為外型像古代的書冊而得名，滋味類似我們熟知的魚餃。
吃鍋到最後，必定要有個美好收尾。這裡的沙茶醬標榜獨門配方自製，風味香醇，因此吃鍋到最後最好可以煮個冬粉或麵條，再拌上沙茶醬，並兑一點醬油、烏醋與蔥花，噴香銷魂的美味，就算肚子已飽的狀態下，依舊可以嗑光一碗。
📍店家資訊
店名：松大沙茶爐成功店
地址：台南市中西區成功路439號
電話：06-2260028（僅接受現場候位，無預約）
營業時間：17:00~01:00
週三公休
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