《尹食堂》續集恐無望！76歲尹汝貞幽默回應：再出演就是虐待老人
南韓人氣實境秀《尹食堂》由「黃金製作人」羅PD（羅暎錫）一手打造，系列節目找來國際級影后尹汝貞擔任大廚，帶著固定班底李瑞鎮、朴敘俊、鄭有美等藝人，在世界各地開設餐廳，去年尹汝貞因有其他工作無法參加錄影，所以由李瑞鎮「篡位」當社長改名為《瑞鎮家》，並加入演員崔宇植與防彈少年團的V（金泰亨）當實習生。沒想到尹汝貞昨（26）日在韓接受訪問時，坦言身體負荷不了，並自嘲「再出演就是虐待老人了」，似乎透露不再出演《尹食堂》的訊息。
記者張芸婷／綜合報導
《尹食堂》系列因輕鬆自然的風格，廣受觀眾的喜愛，後來遇上疫情轉型成《尹STAY》，當時在南韓國內拍攝，尹汝貞身體狀況還能承受，現年已經76歲的她，近日接受採訪時，被問及是否有計劃再次與羅PD合作拍攝綜藝節目？她老實回答：「他多少還是會再邀請我拍《尹食堂》，但再出演就是虐待老人了。」
尹汝貞解釋畢竟《尹食堂》全是真實拍攝、無法做假，所以廚房勞動自然耗費體力。她並透露以前羅PD曾與自己小兒子聊天，建議她應該避免拍綜藝節目，因為太辛苦了！當時她聽了很感動，但現在認為「這應該也是他（羅PD）的計謀，為了讓我動搖才說的話」，引發現場一陣大笑。
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