第四劑新冠疫苗讓免疫系統「關閉」？疾管署澄清闢謠

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疾管署呼籲，新冠XBB疫苗自2023年9月開打後，本土通報確診併發症及死亡個案99%未接種疫苗，加以國內疫情預期於農曆春節前可能達到高峰，寒流持續發威，提醒民眾在參加新年尾牙聚會、校園放寒假之際，注意加強保暖及留意自身健康狀況。
疾管署也請符合接種資格民眾，儘速接種新冠XBB疫苗，以及時獲得保護力，莫德納和Novavax兩種廠牌均安全有效，12歲以上民眾可選擇一種廠牌接種，6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種莫德納XBB疫苗；接種院所資訊可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」或至各縣市官網查詢。
另外，有關近期網路謠傳「美國主流媒體ABC電視節目承認第四劑疫苗接種可能會關閉您的免疫系統」等相關訊息，為2022年5月起即流傳之誤導影片，最近又開始於社群媒體轉傳。其實指揮中心早在2022年10月即已澄清，此訊息為錯誤解讀該電視節目「早安美國」來賓（新聞工作者）之個人評論，也不是美國電視台主張的觀點，而且刻意曲解研究文獻的結論。
疾管署指出，以累積至今的科學實證來說，並沒有接種任何一劑新冠疫苗會導致免疫系統「關閉」或「產生耐受性」，此錯誤訊息過去也曾受MyGoPen、事實查核中心澄清，請民眾不要誤信，也不要轉傳。