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第四劑新冠疫苗讓免疫系統「關閉」？疾管署澄清闢謠

▲針對網傳「美國電視節目報導第四劑疫苗接種可能關閉免疫系統」，疾管署表示為錯誤解讀且刻意曲解研究文獻的結論，請民眾不要誤信，也不要轉傳。（圖／NOWnews資料照片）
▲針對網傳「美國電視節目報導第四劑疫苗接種可能關閉免疫系統」，疾管署表示為錯誤解讀且刻意曲解研究文獻的結論，請民眾不要誤信，也不要轉傳。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

疾病管制署今（27）日表示，目前國內COVID-19疫情仍呈上升且處流行期，病毒傳播風險持續，且受寒流影響下週預計疫情將達最高峰，為保護個人健康並減輕醫療負荷，請民眾踴躍接種新冠XBB疫苗。另外，針對網傳「美國電視節目報導第四劑疫苗接種可能關閉免疫系統」，為錯誤解讀且刻意曲解研究文獻的結論，強調現今沒有接種任何一劑新冠疫苗會導致免疫系統「關閉」或「產生耐受性」，請民眾不要誤信，也不要轉傳。

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疾管署指出，本週前4日（1月22日至25日）新冠XBB疫苗接種人次為9.6萬，為9月底開打以來次高，截至1月25日已累計接種136.2萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計126.3萬人次，Novavax XBB疫苗累計9.9萬人次。目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約424.8劑、 Novavax XBB疫苗約20.2萬劑。

疾管署呼籲，新冠XBB疫苗自2023年9月開打後，本土通報確診併發症及死亡個案99%未接種疫苗，加以國內疫情預期於農曆春節前可能達到高峰，寒流持續發威，提醒民眾在參加新年尾牙聚會、校園放寒假之際，注意加強保暖及留意自身健康狀況。

疾管署也請符合接種資格民眾，儘速接種新冠XBB疫苗，以及時獲得保護力，莫德納和Novavax兩種廠牌均安全有效，12歲以上民眾可選擇一種廠牌接種，6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種莫德納XBB疫苗；接種院所資訊可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」或至各縣市官網查詢。

另外，有關近期網路謠傳「美國主流媒體ABC電視節目承認第四劑疫苗接種可能會關閉您的免疫系統」等相關訊息，為2022年5月起即流傳之誤導影片，最近又開始於社群媒體轉傳。其實指揮中心早在2022年10月即已澄清，此訊息為錯誤解讀該電視節目「早安美國」來賓（新聞工作者）之個人評論，也不是美國電視台主張的觀點，而且刻意曲解研究文獻的結論。

疾管署指出，以累積至今的科學實證來說，並沒有接種任何一劑新冠疫苗會導致免疫系統「關閉」或「產生耐受性」，此錯誤訊息過去也曾受MyGoPen、事實查核中心澄清，請民眾不要誤信，也不要轉傳。


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