黃明志太猛了！揪「習大大」歌頌中國 自爆都喝黃河水長大
「大馬鬼才」黃明志推出賀歲新歌〈龍的傳人〉，並找來歌手「小熊為你」一起對唱，只是「小熊為你」的聲音竟然跟中國國家主席習近平激似度高達99%，在MV中也全程配戴馬賽克面具，讓粉絲好奇這位神祕歌手到底是誰。黃明志在推出歌曲後，還以簡體字在臉書上諷刺發文，直呼：「從小我們都是喝黃河的水和吃中國的海鮮長大的。」
記者吳雨婕／綜合報導
〈龍的傳人〉歌曲中萬梗齊發，加入時事梗，2023年中國熱門的話題全被黃明志寫進歌詞中，像是「假唱」、「娘泡」、「乳滑」、「愛騙人」、「洞態清零」等等，每個道具更是充滿巧思，「華偽寶劍」宣揚國貨的強大，可以以一擋百的幹掉所有刺客，還有「抖音真莖」傳授最流行的科目三舞步分析，讓人看了忍不住莞爾一笑。
黃明志還以簡體字發文：「從小我們都是喝黃河的水和吃中國的海鮮長大的。我們一定要記得我們的根在哪裡，一定要學會科目三怎麼跳，不要數典忘祖！」提到身為一個「龍的傳人」，「要時時刻刻記得愛黨愛國愛主席，在這裡我要代表黨中央，恭祝各界龍年快樂，祖國萬歲！」極盡諷刺。
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