發票槓龜全場哀嚎！唐鳳親揭「中獎率99%祕訣」 一張圖秒懂答案
統一發票2023年11-12月期發票號碼於25日開出，許多人抱怨又沒中獎，但也有人報喜中獎消息。對此，就有一名網友向數位發展部唐鳳喊話，希望能知道如何增加電子發票中獎機率，沒想到竟釣出唐鳳本人親自回覆，並以圖表方式回應，若想達到99%中獎率，就需要先握有675張發票。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友25日在社群平台Threads發文，她因為本期統一發票又沒中獎，因此喊話唐鳳，希望能得知增加電子發票中獎機率的方法，沒想到竟意外釣出唐鳳本人現身回應，唐鳳先是貼出一張圖表，並解釋每張發票中獎率固定為（p≈0.0068），每期中獎率則隨發票數量（n）增加，當n=158時，至少一張發票中獎的機率為1-(1-p)ⁿ≈66%。
那麼若想達到99%中獎機率需要多少張發票呢？唐鳳解答「n=675」，也就是需要675張發票才能達到99%中獎率，但他同時也提醒民眾，按照財政賦稅署的警語，「以不合常規交易或付款方式，無正當理由取得大量小額中獎統一發票，不予給獎」。
事實上，不久前才有網友在Dcard上透露自己中了雲端發票獎項100萬元，也有不少人中獎800元、2000元等，但更多的是哀嚎的人，甚至有女網友留言表示「我真的要崩潰了....我已經2年沒有中發票的獎項，以前剛開始用載具動不動就中500，現在一張都不給我中了，好傷心啊！」
對此，財政部新聞聯絡人林宥慧科長向《NOWnews今日新聞》記者透露，「雲端發票專屬獎的序號產生方式，就是從民眾已經載入的發票當中抽取」，證實了「只要越多人使用，序號基數本身就會越大，因此許多人認為比較難中獎的原因成立，因為現在使用雲端發票的人數已經在2023年9月衝到53%，跟過去剛開始發展已經相去甚遠，中獎率當然也會變低，不過使用雲端發票，即能多一次中獎機會，也是值得嘗試的方法。