NBA／Luka Doncic單場73分！追平張伯倫並列史上第4　現役第一人

NBA／大飆分時代來臨！Doncic創史上首見紀錄　解析球星飆分現象

▲獨行俠Luka Doncic砍下73分打破隊史紀錄，也是NBA歷史唯一一位至少拿到70分且命中率超過75%的球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲獨行俠Luka Doncic砍下73分打破隊史紀錄，也是NBA歷史唯一一位至少拿到70分且命中率超過75%的球員。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

美國職籃NBA迎來大飆分時代，達拉斯獨行俠東契奇（Luka Doncic）今（27）日對陣亞特蘭大老鷹，單場狂砍73分，東契奇創下本賽季單場得分新高紀錄，並列NBA史上單場得分第四高的球員。值得一提的是，在過去的390天裡，NBA已有4位球星，包括Damian Lillard、Donovan Mitchell、Joel Embiid、Devin Booker等人都曾締造單場超過70分以上的紀錄。

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Doncic的73分僅次於Kobe Bryant在2006年對陣多倫多猛龍的81分，他也成為NBA歷史上第一位單場繳出70分、10個籃板和7次助攻的球員，也是NBA歷史唯一至少拿到70分且命中率超過75%的球員。

與此同時，費城76人Joel Embiid、明尼蘇達灰狼Karl-Anthony Towns，以及鳳凰城太陽Booker也在同一周達到單場60分以上的成就。

NBA得分趨勢的歷史演變

來自Basketball Reference的數據顯示，自1980年代以來，NBA的平均得分經歷了不同階段的變化。在1990年代，平均得分大多在100分左右，但到了2000年代初，這個數字略有下降。然而，近年來又出現了顯著的上升趨勢。例如，2024年的平均得分遠高於2000年代初期。

▲Damian Lillard去年效力拓荒者時期，單場拿下71分寫紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲Damian Lillard去年效力拓荒者時期，單場拿下71分寫紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
三分球的影響

根據StatMuse的統計，三分球在近年來大幅增加，從2000年代初的每場比賽平均約13至15次三分出手，近年增加到30次以上。同時，三分球命中率的提高也對整體得分有顯著影響。

▲勇士超級球星柯瑞（Stephen Curry）「三分球戰術」改變了現代籃球生態。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士超級球星柯瑞（Stephen Curry）「三分球戰術」改變了現代籃球生態。（圖／美聯社／達志影像）
戰術演變

現代籃球戰術也在不斷演變，以適應新的趨勢，現今戰術更加注重快速進攻、空間創造和三分球戰術，這些都有助於提高球隊的得分效率。

根據金州勇士主帥Steve Kerr的觀點，NBA球員近年來的得分增加部分是由於比賽風格轉向更以進攻為主，Kerr提到，現代球員從小就學習運球和投射，而聯盟已經從過去的低位進攻轉向外圍投射。

Kerr還指出，球星柯瑞（Stephen Curry）的「三分球戰術」也改變現代籃球生態，而這種球風在勇士8年奪得4座NBA總冠軍被證明是一種有效的武器。

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