NBA／大飆分時代來臨！Doncic創史上首見紀錄　解析球星飆分現象

我是廣告 請繼續往下閱讀
與此同時，費城76人Joel Embiid、明尼蘇達灰狼Karl-Anthony Towns，以及鳳凰城太陽Booker也在同一周達到單場60分以上的成就。
NBA得分趨勢的歷史演變
來自Basketball Reference的數據顯示，自1980年代以來，NBA的平均得分經歷了不同階段的變化。在1990年代，平均得分大多在100分左右，但到了2000年代初，這個數字略有下降。然而，近年來又出現了顯著的上升趨勢。例如，2024年的平均得分遠高於2000年代初期。
三分球的影響
根據StatMuse的統計，三分球在近年來大幅增加，從2000年代初的每場比賽平均約13至15次三分出手，近年增加到30次以上。同時，三分球命中率的提高也對整體得分有顯著影響。
戰術演變
現代籃球戰術也在不斷演變，以適應新的趨勢，現今戰術更加注重快速進攻、空間創造和三分球戰術，這些都有助於提高球隊的得分效率。
根據金州勇士主帥Steve Kerr的觀點，NBA球員近年來的得分增加部分是由於比賽風格轉向更以進攻為主，Kerr提到，現代球員從小就學習運球和投射，而聯盟已經從過去的低位進攻轉向外圍投射。
Kerr還指出，球星柯瑞（Stephen Curry）的「三分球戰術」也改變現代籃球生態，而這種球風在勇士8年奪得4座NBA總冠軍被證明是一種有效的武器。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁