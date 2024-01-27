中華職棒／中信兄弟江坤宇當兵12天退役！曬光頭照 被隊友取法號
中信兄弟當家游擊手「小可愛」江坤宇，今（27）日在個人社群曬出光頭照，宣布自己服滿12天補充兵後順利退伍，並預計在明日回歸中信兄弟的春訓。有趣的是，江坤宇的退伍發文一出，底下也聚集眾多好友紛紛調侃他的光頭照，
記者林之越/綜合報導
「小可愛」江坤宇已經連續拿下4屆游擊手金手套，本季不僅在防守端讓中信兄弟的游擊區固若金湯，在打擊端也有亮眼表現，整個2023賽季交出2成91打擊率，敲出115支安打，包含5支全壘打，貢獻43分打點，並收下連續3屆的最佳九人。
今（27）日發出的退文中寫下：「感謝所有412梯弟兄的照顧，順順利利退伍啦！」並附上多張自己的光頭照。發文下方出現許多隊友的留言祝福，隊友吳哲源留下「小平頭」、投手謝榮豪則稱讚「勾錐餒」、彭識穎也稱讚說「新烏龍院！小饅頭很可愛欸」。此外，兄弟應援團長小白也祝福「恭喜，12天轉大人成功。」
江坤宇當初入伍前，光頭照片還被隊友詹子賢發在個人IG上，他在江坤宇的額頭上寫下「法號：蛋殼」，因此有網友在江坤宇的退伍光頭照下留言「歡迎蛋殼大師回歸」，相當逗趣。
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