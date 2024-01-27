睽違10年再迎黃色小鴨　陳其邁與霍夫曼領航雙鴨進港

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荷蘭藝術家弗洛倫泰因．霍夫曼（Florentijn Hofman）說，全球疫情過後，這次帶兩隻黃色小鴨來到高雄，象徵著無論發生再大的困難與挑戰，人們都要有堅定的信念，同心協力共同面對，因為人與人之間是緊密相連、是在一起的，也希望兩隻小鴨能帶給大家雙倍的幸福與幸運。
霍夫曼表示，去年接到高雄市政府誠摯邀請舊地重遊、實地考察，對於高雄愛河灣及港區這十年來的變化感到相當驚艷，也可以發現十年之間港區增添了許多新的國際地標和全新的建設；高雄是一個陽光和煦、溫暖熱情的城市，與黃色小鴨帶來的童趣及正面能量特別能相互呼應。創作黃色小鴨的初衷，是希望能勾起人們童年時期的快樂回憶，把療癒人心的氛圍傳遞出去，期待黃色小鴨能再次為高雄市民帶來療癒、溫暖與歡樂的感受。
高雄市政府觀光局補充，高18公尺的黃色小鴨，曾在2013年首度造訪高雄，展期一個月累積吸引了390萬參觀人次，創造出10億元的觀光產值。高雄燈會「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」除了有兩隻超萌的黃色小鴨，今年市府與臺灣港務股份有限公司合作，規劃於高雄港16至18號碼頭做為「冬日遊樂園」的主場域。
現場不僅有一系列療癒的裝置藝術作品和美味餐飲市集，活動期間每個周末及農曆年初一至初五，還有免費的大型氣墊、遊樂設施及兒童劇團、馬戲與互動體驗表演；其中，遊樂設施於每日下午兩點免費發放遊園券，歡迎大朋友帶著小朋友踴躍索取，而晚間於高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心還可觀賞燈光秀，高雄白天夜晚都好玩。