超不解！文化幣不能買門票？故宮致歉改善、檢討內部作業
文化部推出文化成年禮金文化幣之後，不時傳出濫用爭議，但現在有女學生在社群平台Dcard上反應，由於現行學生本就可以免費參觀故宮，但女學生因為休學沒有學生證，想用文化幣參觀故宮，卻被告知無法使用文化幣來買門票，最後只好花150元買票，讓她百思不得其解。而故宮今（27）日對外表示，已檢討內部作業，未來持有文化幣使用身份者，即符合免費入場參觀條件。
記者許家禎／台北報導
文化部推出16到22歲文化成年禮金，但日前發生有青年買美妝用品、做美甲，違規店家遭文化部停權，後來又傳出青年瘋搶「拍立得」，在網路上掀起正反論戰。不過，現在爆出有女學生想使用文化幣來參觀故宮、好好享受藝文體驗，沒想到工作人員卻告知無法。
由於現行未滿18歲及學生憑證即可免費參觀故宮，而這位女學生因為自己剛休學、沒有學生證，因此想使用文化幣買故宮門票，但工作人員卻稱不能使用，還說「只有樓下的禮品店才能用文化幣」，她只好自付150元入內參觀，但她事後越想越不對，上社群平台上發問。
女學生無法理解為何參觀故宮無法使用文化幣，認為故宮的想法應該是：能領文化幣的是16-22歲的國人，他們都在台灣讀書上學有學生證，不會出國讀書、休學或忘了帶學生證。
為此，故宮今日對外表示，文化幣推出時，售票系統曾配合可使用文化幣購票，但原本未滿18歲及學生憑證即可免費參觀，因此系統後來停用文化幣購票服務。如今經過國人反應，故宮博物院院長蕭宗煌已檢討內部作業，並向大眾表示作業疏失、向社會大眾致歉，表示未來持有文化幣使用身份者，即符合免費入場參觀條件。