雲南動物園「猴貓共處」挨批虐待！引發各界關切 近日將移出貓咪
中國雲南的昆明動物園，多年前因猴山出現鼠患，自2013年起便將流浪貓放入猴山，以達到滅鼠效果，卻被踢爆出現猴子虐殺、虐待貓隻的情況而遭到撻伐；昆明動物園27日發布《關於貓移出猴山的相關說明》，決定立即採用誘捕方式，將貓移出猴山，以確保貓咪們的安全。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，雖然園方號稱，猴子與貓能和平共處，有關措施既讓流浪貓得到妥善安置，又發揮滅鼠功能，可謂一舉兩得，也沒發生過互相傷害的現象，只是動物彼此打鬧，不過有民眾翻出一則《春城晚報》於2017年的舊報導，內文寫道：「為了消滅老鼠，管理人員想了許多辦法，最後就是找了2隻流浪野貓放進猴山。沒想到，猴子竟然殺死了這2隻野貓。後來，管理人員幹脆一次性放進了7隻野貓，這下種群壯大了，猴子不敢動貓了。」
動物園陸續收到投訴，甚至有民眾拍下影像，指控孩子看到疑似貓與猴子交配的不雅畫面，以及貓咪被猴子抓尾巴、拔鬍鬚的畫面，25日中國小動物保護協會更公開發表聲明，說已與園方取得聯繫，昆明市負責陸生野生動植物資源監督管理的相關科室也將介入調查。
也許是眼見事態持續發酵，昆明動物園先是透過微信公號表示，2013年因猴山食物充足、存在適宜嚙齒類動物生存的洞穴，導致老鼠滋生，數量一度達到300至500隻，經多次人工滅鼠後均無法取得預期效果，在確保猴群安全的前提下，徵詢了市民和專家的意見，最後決定採用「生物防治法」，先後2次、分別放入2隻和6隻貓，經過1年時間，基本消除了鼠患。
動物園並指出，為回應社會各界愛心人士關切，加上猴山基本已無老鼠蹤影，打算近期就將貓移出猴山，隨後也會對貓咪全面體檢，確保身體機能健康，妥善安置，並及時向社會公布相關情況。