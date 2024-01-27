熊霓祕戀江大成害胡瓜揹鍋！遭問「為何不澄清」 今現身回應了
樂天啦啦隊女孩熊霓，去年傳出與綜藝大哥胡瓜發生緋聞，直到10月份才被抓包，其實是和徐薇之子江大成約會，兩人疑似交往熱戀中，也害得胡瓜黑鍋揹了大半年，昨（26）日更對媒體們表達不滿，「為什麼不出來澄清呢？」對此，熊霓今日下午出席活動時也回應了，「謝謝大家關心。」
記者詹鎰睿／綜合報導
熊霓今日與樂天女孩成員邱紫庭，一同出席桃園粉絲見面會。只見熊霓秀出親切笑容，展現啦啦隊正面陽光的精神，絲毫完全不受風波影響。直到活動結束，面對媒體們上前追問，是否會向胡瓜道歉？或是與江大城的戀情相關，熊霓則回應：「現在就是以工作為主，謝謝大家關心。」隨後在經紀人的護送下快步離去。
事實上，胡瓜昨日提到，雖然熊霓沒有親自向他道歉，但熊霓爸爸有來傳訊關心，「很抱歉！造成你們家困擾！」此外，胡瓜還提到，過去曾幫忙推薦江大成書籍，結果沒有不僅沒有得到一句感謝，連一本新書都沒有，呼籲小倆口光明正大談戀愛，應該出面幫他澄清一下。
稍早，江大成也向《NOWnews今日新聞》解釋，有安排到吳宗憲、曾國城的節目打書時親自送書，「剛好近日一直還在等待瓜哥節目的通知，希望可以親手呈送，耽誤了時間還請瓜哥見諒！大成非常感謝瓜哥及各位前輩的照顧與提攜！再次感謝！」至於胡瓜質疑他和熊霓為何不出面澄清，江大成僅說：「書的事情對瓜哥很不好意思，希望可以早日親自送書！」
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