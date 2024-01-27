SEVENTEEN《Running Man》爆料！DK：Hoshi爆氣踢勝寛 原因爆笑
韓綜《Running Man》明（28日）晚間6點在中天綜合台播出的內容，邀來男團SEVENTEEN的小分隊BSS（夫碩順）成員勝寛、DK、Hoshi。節目中，DK爆料Hoshi曾飛踢過勝寛，勝寛藉機調侃：「那位哥學了跆拳道，結果都用在不好的地方。」但隨後解釋「被飛踢」是自己做了欠揍的事，原來他買給其他哥哥都是貴又好吃的便當，卻給Hoshi普通便當：「你就吃這個吧。」才惹怒Hoshi，聽完他們的互動，劉在錫笑稱：「Hoshi雖然是哥哥，卻沒什麼哥哥的威嚴。」Hoshi也無奈表示：「我平常對他太好，就覺得我好欺負。」
記者陳雅蘭／綜合報導
該集《Running Man》主題是「天堂與地獄」，成員每回合將透過選擇是否按下按鈕來決定自己的命運。首輪只有金鍾國、哈哈、梁世燦成功享受天堂的滋味，其餘的成員則是被趕到戶外的「地獄」，劉在錫一看到「地獄」放著啞鈴與槓片，立刻拿著啞鈴誘惑金鍾國：「這裡才是你的天堂！」這讓運動成痴的金鍾國頗為心動：「今天去地獄也可以！」
處在天堂的人除了可以享受按摩，還有塔羅牌老師幫忙解惑，單身多年的金鍾國決定算一下戀愛運，卻沒想到被塔羅牌老師潑冷水「要再等一年」，甚至直言目前他的戀愛運都不太好。
節目中也討論到「覺得後輩最討厭的瞬間」，身為弟弟的勝寛、DK立刻揭發哥哥Hoshi不為人知的一面，勝寛談及過去當練習生時：「我是Hoshi哥的直屬後輩，我被罵過很多次。」DK更在一旁加油添醋的說：「簡直瘋了，這位大哥真的超級可怕！」眾人聽了笑到不行，勝寛才趕緊解釋Hoshi是一名嚴師，一心為了大家好才如此嚴格。
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