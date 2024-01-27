終於一起吃尾牙！柯文哲、蔡壁如彰化同場　互動「相敬如賓」

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話雖如此，但今天中午在彰化舉辦的感恩餐會，還是受到矚目，連蔡壁如的座位名牌被誤繕成「蔡璧如」，都有媒體為她叫屈。民眾黨彰化縣黨部主委張雪如受訪時表示「壁如姐是我們中區的、不是台北的，當然參加中彰投苗雲嘉這一場！」她表示尾牙在一個月前籌辦，確定時間地點後就通知蔡壁如，她很開心一口就答應。
媒體再問是否感受到台北的肅殺氣氛？張雪如說，「我不知道其他人怎麼想的、我們中區都沒有受到台北邀約，但今天主席柯文哲、陳佩琪、蔡壁如都會坐主桌」。她強調「我們已經很習慣外面亂講、瞎講、那不是我們的內部消息，外面講的和內部的都不一樣。」
蔡壁如在11點半到場，媒體追著她問，等會兒和柯文哲同桌要聊什麼？蔡壁如回答「需要聊什麼就聊什麼、應該是加油吧！」被追問會不會覺得中部比較溫暖？她笑回「當然啦！你看我圍巾都圍比較小」。隨即進入會場不再受訪。
蔡壁如致詞時柯文哲到場，同樣被追問兩人會聊什麼？柯回答「奇怪你怎會從台北……」就不再說話。兩人雖坐上主桌，但中間隔著陳佩琪。柯文哲忙著簽書、合照、當人形立牌；蔡壁如忙著與中部幹部寒喧暄，兩人鮮少互動。
柯文哲致詞時對選舉沒有成功，表示「個人先說抱歉」，並說「已經在寫檢討報告了，這是幾十年的好習慣」。他表示這場失敗可以有正面的想法，「這是邁向成功的第一步，全場激動鼓掌。柯文哲說，這場選舉是2014年太陽花之後最大一場公民運動，未來會將認真工作和反省改變，持續做為民眾黨的文化。