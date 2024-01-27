Super Junior銀赫逛高雄愛河：想到台灣老婆　利特嗆：那你跳河啊

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厲旭打招呼時表示「第一次來到了高雄」，被其他成員偷偷糾正「不是」；輪到始源時，始源就說曾在高雄拍攝偶像劇《華麗的挑戰》、電影《破風》，以及分隊Super Junior-M也曾在高雄宣傳，始源用零散的中文表示：「高雄！好久沒來台灣對不對，是幸福的一天，我們去了鼎王，我跟東海、利特，享受很好的時間，高雄是好的地方，2011年《華麗的挑戰》，2013年？2014年？我拍電影《破風》，高雄是我很多記憶的地方，我想說...新年快樂，歡迎光臨我們粉絲見面會，我想說我很想你們，我希望你們喜歡我們的舞台，今天的粉絲見面會。」
銀赫邊跑邊喊：「老婆！老婆在哪？在哪裡？老婆在哪裡？」始源吐槽：「你的老婆有幾個？」銀赫接著表示：「我是老公！你們想我們？都想我嗎？我非常非常想你們，高雄我們全體來是第一次！」結果再被成員打斷糾正非第一次來高雄，東海假裝記得：「你這麼快就忘記，以前啊！」隨後跟圭賢、始源大喊：「我們是Super Junior-M！」笑翻全場。
銀赫不斷問：「我那時候為何來（高雄）？我們來幹嘛？」隨後說：「總之，我今天早上也去了藝術館，走到那裡的愛河，那是愛情的河的意思，可是我看到河，就想起你們，真的！」再被利特吐槽：「你想他們，你應該要跳進河裡啊。」銀河就接話：「我今天會跳進你們心裡。」
輪到利特說話，他也不記得來過高雄，一直以為只有始源、Super Junior-M到過當地，但看到粉絲高喊指正「沒有」，利特自我懷疑表示：「我們真的來過高雄？我其實有準備好台詞耶，『你們真的太壞，這麼漂亮的高雄，只有你們知道，我第一次來高雄心情超愉快，你們太壞了』，但是你們居然說我們來過，對不起囉。」
事實上，利特、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢、希澈、晟敏曾於2011年11月26日跟miss A、f(x)、2AM等團體在高雄巨蛋舉辦「大韓流‧大高雄」拼盤演唱會；成員準備到後台換裝前，依然沒有記憶，粉絲就找出當年的資料，利特走到搖滾區拿起歌迷手機查看，大家的回憶才被喚起，「啊啊啊！是Mnet的活動啊」，圭賢之後拿走粉絲的手機笑說「那我們拍張照吧」，他跟利特、始源、銀赫用粉絲的手機玩自拍，舉動羨煞台下其他9999名歌迷。
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