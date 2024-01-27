MLB／金鶯狀元Holliday首年狂升上3A！領銜百大新秀　盼登大聯盟

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Jackson Holliday在高中四年級展露頭角，被大多數球隊評估為選秀的首選，最後也確實被巴爾地摩金鶯以狀元的身份選上。球評報告指出，他的打擊有70分、力量60分、跑壘60分、臂展55分、守備55分，總體獲得70分，在打擊方面獲得相當高的評價。
Jackson Holliday去年從小聯盟1A一路升上3A，累積共125場出賽，繳出12轟、75分打點和24次盜壘，打擊率高達3成23，上壘率有4成42，長打率則為4成99的超全面表現。
值得一提的是，他在1A時期累積不到15場出賽，就被迅速升到高階1A，由此可見他的技術已被球隊認為相當成熟。球評報告特別提及，他在本壘板上的紀錄讓人嘖嘖稱奇，他選球的技術讓他成為2023年中，唯一8位保送次數達到100次以上的小聯盟球員。
大聯盟官方媒體預估，他在下賽季就相當有機會登入大聯盟，但討論到是否可能在本季就被放入26人名單，金鶯總教練Brandon Hyde則表示需要謹慎評估。
以下為大聯盟官網公布，2024年前10大農場新秀名單：
1. Jackson Holliday, 金鷹
2. Jackson Chourio, 勇士
3. Paul Skenes, 海盜
4. Junior Caminero, 光芒
5. Evan Carter, 遊騎兵
6. Wyatt Langford, 遊騎兵
7. Dylan Crews, 國民
8. Ethan Salas, 教士
9. Colson Montgomery, 白襪
10. Walker Jenkins, 雙城
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