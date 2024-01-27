宋慧喬「酒紅絲襪」秀逆天長腿 同台競豔性感蜘蛛女贊妲雅
南韓女星宋慧喬演出過許多膾炙人口的韓劇，去年她以夯劇《黑暗榮耀》接連拿下《百想藝術大賞》視后、青龍獎大賞等獎項肯定。她近日飛往巴黎參加時裝秀，觀秀嘉賓有許多全球知名的時尚名人，包括「蜘蛛女」贊妲雅、女星千黛雅（Zendaya）等人。當天宋慧喬出席時裝秀的穿著，大方不裸露，卻又非常性感，完美展現出她獨特的韓國女神魅力。
記者張芸婷／綜合報導
宋慧喬在時裝秀上穿著灰色合身外套、水藍色圓領毛衣及高腰短裙，值得注意的是，她下半身搭配同色的「酒紅色」絲襪和高跟鞋，讓整體服裝重點著重在下半身，完美延伸腿長、展現她的優勢，成功在眾多女明星中脫穎而出、成為鎂光燈的焦點。
宋慧喬身為FENDI品牌大使，24日出發前往巴黎時，在仁川機場的「全身FENDI高級灰」穿搭就已經引起了大家的關注，她看似隨意的圍巾綁法卻富含巧思。原來當天近乎素顏的宋慧喬，特意選擇了寬版、大LOGO圖案的圍巾，並且僅露出鼻子以上的面容，不僅保暖還有「顯臉小」的功能。照片一出許多粉絲讚嘆，「這絕對是今年最火的圍巾綁法了」，引起一陣模仿。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道