避車潮參拜出遊！春節疏運88條享優惠　國道客運還有位可訂

我是廣告 請繼續往下閱讀
公路局除預判主要省道尖峰時段外，各重點路段亦規劃相關交通疏導措施，如規劃替代道路、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道等，呼籲民眾儘量避開尖峰時段行駛，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。
此外，台9線蘇花路廊今年將持續實施時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行，並實施大客車優先措施，崇德路段則於春節期間試辦「大客車優先道開放高乘載車輛通行」，即高乘載車輛可行駛內側大客車優先道，非高乘載車道則行駛外側一般車道，同時於蘇澳－東澳、南澳－和平、和中－和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路客運行駛蘇花改路肩。
南迴公路將於尖峰時段實施車道漸變管制措施，以紓解車潮，台61線西濱快速公路針對瓶頸路段如鳳鼻－香山及竹南地區等，已規劃封閉部分橫向路口、優化時制加強綠燈秒數等措施，並配合高速公路局於2月12~14日（初三到初五）封閉西濱交流道北上匝道入口，導引用路人依指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。
為鼓勵返鄉出遊的民眾搭乘客運，輕鬆不勞累，公路局於連假期間推出多項公共運輸優惠措施，鼓勵民眾多加搭乘，民眾搭乘88條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠；此外，凡搭乘臺鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。
針對前往東部區域之民眾，公路局推出東部優惠專案，提供往來東部之民眾更多元運具選擇。持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元之優惠，以及花東地區「在地有腳」租賃優惠等優惠措施，以上兩項優惠無法重複抵退，民眾可擇優使用。
公路局於本次春節連假期間積極協調各國道業者調整運能，目前東西部總計提供5.3萬班次及178萬座位數，各業者已陸續開始販售預售票，截至1月26日東西部國道客運總計售出5萬9,626張，佔可售張數14.3%，其中西部國道客運售出5萬4,970張，佔可售張數16.5%，東部國道客運售出4,656張，佔可售張數5.6%，連假期間國道客運均尚有充裕座位可供預訂。