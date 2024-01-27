澳網／Djokovic無緣25冠！男單決賽沒「三巨頭」 2005年來首次
Novak Djokovic在澳網四強戰意外以1:6、2:6，6:7(6:8)、3:6輸給義大利好手Jannik Sinner，無緣爭奪冠軍。Djokovic的出局，也代表的是自2005年以來，首次在澳網公開賽沒有Djokovic、Roger Federer和Rafael Nadal等3人在男單決賽上出現。
記者黃建霖/綜合報導
今年Djokovic直到澳網賽前才從手腕傷勢中復原，本屆比賽他在前兩輪都有丟掉一盤，他也坦言自己未恢復到該有的狀態。在他爆冷落敗後，也確定本屆澳網將是自2005年以來，首次在澳網公開賽男單決賽上，沒有Roger Federer、Rafael Nadal和Novak Djokovic，對於「三巨頭」時代的球迷來說，肯定會有些不習慣和感傷。
而前「三巨頭」時代又是什麼樣子呢？根據ESPN報導，被認為是新生代男子網壇接班人的Carlos Alcaraz，當時還不滿2歲；YouTube和Reddit等美國當紅網站，才剛剛推出；瑪麗亞·凱莉（Mariah Carey）作品《We Belong Together》是當時排名第一的歌曲；北卡羅萊納大學主帥Roy Williams剛贏得生涯第一座全國冠軍。
2005年澳網，Djokovic尚未成氣候，Nadal在第四輪輸給了地主名將「澳洲野兔」Leyton Hewitt，衛冕者Federer則在四強和俄羅斯「沙皇」Marat Safin激戰5盤後落敗，最終Safin拿下冠軍。
Djokovic生涯拿過10座澳網冠軍（2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023），Federer則有6座（2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018），Nadal也有2座（2009、2022），三人在過去20年幾乎完全統治了男子網壇。如今Federer退役，Nadal因傷所苦，Djokovic今年初的開局也不順，「三巨頭時代」可能很快會在這幾年迅速畫下句點。