陳沂同框歐漢聲！她一句話讓知情人都笑了：羅志祥情何以堪
大砲網紅陳沂和「亞洲舞王」羅志祥（小豬）早前因為妨害名譽官司而有過結，恩怨多年來難解，她昨（26）日在臉書上傳同樣與小豬傳出不合的歐漢聲（歐弟）合照，寫下：「我們都愛羅志祥！」引來大批網友朝聖。
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的照片，陳沂和歐漢聲一起作出疑似祝賀龍年的姿勢合影，原來兩人一起出席胡瓜的媒體餐敘，難得公開同框，陳沂事後分享合照，寫下：「我跟歐弟之間的連結，就是我們都愛羅志祥！」並標記宿敵小豬的帳號。
羅志祥當年和歐漢聲組成男團「羅密歐」紅極一時，後來歐弟入伍將女友Makiyo交給小豬照顧，不料，卻疑似發生兵變，三角戀八卦轟動一時，好兄弟因此鬩牆，不過那時小豬和歐弟都否認失和，稱只是個性不對盤，但不到老死不相往來的程度，而小豬多年後澄清，他是在Makiyo和歐弟分手後才和女方交往，並非外界認為自己搶搭檔的女友。
該張照片發布後，網友調侃：「確定是愛嗎」、「這是什麼組合」、「我真的笑死」、「再加個周揚青就完美了」、「這樣他情何以堪」、「要確定欸」、「歐弟不知道有多恨羅志祥」！
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