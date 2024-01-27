侯友宜讚「比我還像總統候選人」！蔣萬安笑回：你也加入人力銀行
國民黨在2024總統大選吞敗仗，代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜昨日誇讚台北市長蔣萬安「比我還像總統候選人」，遭解讀為醞釀蔣萬安接棒2028角逐總統大位。對此，蔣萬安今（27）日笑回，「侯友宜也加入人力銀行的行列？」，並強調侯友宜現在就是把新北市治理好，台北市不斷進步，也是他的責任。
記者呂炯昌／台北報導
2024總統大選未能政黨輪替，國民黨內出現檢討聲浪，未來誰是接棒者也掀起討論，現在以台中市長盧秀燕、蔣萬安的呼聲最高。侯友宜昨日在「2024總統立委大選台北市感恩茶會」中表示，這次大選蔣萬安幫他全台跑透透，長得帥、國語又講得好，風靡全場，站在他旁邊比他還像總統候選人。
蔣萬安走街拜年首站今日來到台北後站商圈，會前媒體聯訪被問到侯友宜稱讚「更像總統候選人」、年輕有為，蔣萬安笑著回應說，「侯友宜也加入人力銀行的行列？」並指出侯友宜現在態度就是把新北市治理好，這是他（侯友宜）的責任，把台北市治理好，相關市政不斷進步、建設越來越好，這也是他（蔣萬安）的責任。
媒體追問跟盧秀燕比誰比較像總統候選人，蔣萬安說，他回家以後，太太對他說，「其實侯市長是說你台語講的很差，要再多練習。」
針對台灣民意基金會董事長游盈隆說，國民黨兩岸政策主張再不改變，4年後還是悲觀。蔣萬安回應說，他理解、還有尊重這樣聲音，相信黨內都有不同討論，選舉是不同因素造成結果，任何議題路線討論要回到民眾生活是否過得更好問題上。
媒體問是否認同市長帶職參選？蔣萬安說，其實黨內大家都會討論，選舉有各種因素，大家都會提出各種意見，相信黨內會有充分的溝通討論。