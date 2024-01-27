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他登山遭「金光怪牛」一路猛追！下秒驚人身分被認出：超稀有國獸

▲中國一名男子在西安登山旅遊時，遇到一隻長相奇特的怪牛，不但有金色長毛，頭上還有黑色犄角，原來牠其實是罕見稀有的「羚牛」。（圖／翻攝自微博）
▲中國一名男子在西安登山旅遊時，遇到一隻長相奇特的怪牛，不但有金色長毛，頭上還有黑色犄角，原來牠其實是罕見稀有的「羚牛」。（圖／翻攝自微博）

記者賴禹妡／綜合報導

山區有時會出沒在平地罕見的奇珍異獸，中國就有一名男子在西安登山旅遊時，遇到一隻長相奇特的怪牛，不但有金色長毛，頭上還有黑色犄角，男子在拍攝怪牛時，不慎激怒怪牛，慘遭一路狂追，所幸最終平安脫逃。21秒驚險影片曝光後，引來眼尖網友驚呼「這隻生物可不是普通動物」，原來怪牛其實是罕見稀有的「羚牛」，為中國國家一級重點保護野生動物，也被不丹奉為「國獸」。 

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綜合陸媒《陝視新聞》報導，一名男子日前到中國西安旅遊，在登山途中遇到一頭長相奇特的牛盯著他看，男子也隨即拿出手機拍攝，錄下怪牛的一舉一動，並對於怪牛的龐大體型表示：「我有點害怕，這身體這麼美的。」 

▲中國一名男子在西安登山旅遊時，遇到一隻長相奇特的怪牛，不但有金色長毛，頭上還有黑色犄角，原來牠其實是罕見稀有的「羚牛」。（圖／翻攝自微博）
▲中國男子登山途中遇到一頭長相奇特的牛盯著他看，男子也隨即拿出手機拍攝，卻不慎激怒怪牛，慘遭一路狂追。（圖／翻攝自微博）
接著，男子又試探性地發出一聲牛叫聲「哞」，沒想到怪牛瞬間爆氣，往男子的方向一路猛追，好險最終男子跑得快，沒被怪牛追上，否則恐怕爆發衝突，這段21秒影片也以驚險結局收尾。 

影片曝光後，網路上掀起一陣熱議，不少眼尖網友發現，該頭怪牛真身其實是罕見稀有的「羚牛」，直呼「能夠目擊野生的羚牛很珍貴」、「雖然說當場被追真的蠻可怕，但這隻生物可不是普通動物」。 

事實上，羚牛為中國國家一級重點保護野生動物，同時也是瀕危野生動植物種國際貿易公約附錄II所列的保護動物，與大熊貓存在相似，因此同樣也被中國視為「國寶」。羚牛生活在海拔2000至4500米的竹林中，主要分布在喜馬拉雅山東麓密林地區，整個不丹境內僅有300隻左右，也被不丹奉為「國獸」。 

▲中國一名男子在西安登山旅遊時，遇到一隻長相奇特的怪牛，不但有金色長毛，頭上還有黑色犄角，原來牠其實是罕見稀有的「羚牛」。（圖／翻攝自微博）
▲羚牛為中國國家一級重點保護野生動物，同時也是瀕危野生動植物種國際貿易公約附錄II所列的保護動物。（圖／翻攝自微博）
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