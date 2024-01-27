不想重演君悅事件 柯文哲預告「韓江配」後天拜會民眾黨不直播
藍綠爭立院龍頭，「韓江配」暫定後天拜會民眾黨。黨主席柯文哲表示，立法院的事將慢慢交給黨團自己決定，他希望未來專注黨務，不一定會出席；他也預告當天是閉門會議，不採取網路直播。對於遭質疑不夠公開透明，柯文哲批評「這是無限上綱」，主張拜會結束後受訪，才是正常的，並說「上次君悅我很有意見，這哪是討論事情，是破局而已」。
記者顏幸如／台中報導
民眾黨主席柯文哲今（27）日下午出席「阿北森友會」台中場活動，受訪時證實國民黨正副院長候選人韓國瑜、江啟臣將親自拜訪民眾黨尋求支持。但他不記得確實時間，也不一定會出席，因為黨團應該獨立作業，未來自己專注黨務，立法院應該慢慢交給黨團自主決定。
柯文哲並預告，當天拜會過程會讓「韓江配」公開說明、讓大家有充分討論的機會，不會搞網路直播，未來民進黨若要拜會也是一樣，通通在閉門會議後統一回答媒體。對於外界質疑閉門會議的作法不夠公開透明，柯文哲批評「這是無限上綱」！他表示會議結束後受訪才是正常的，並說「上次君悅我就很有意見，這哪是討論事情？是破局而已」。
對於民眾黨準立委黃國昌指都是民進黨在打電話，柯文哲秒回「黃國昌偏綠嘛！偏藍的委員就會接到國民黨電話比較多」。他說各組候選人都想爭取選票最大化，民眾黨在藍綠都有朋友，不斷透過各種管道接觸、來拜訪都是合理的，但「我們也是會受不了，乾脆開大門走大路」。並說這無關自抬身價與兩手策略，「這種事（立院龍頭選舉）不在意的（委員）就覺得事不關己、關心的人自然會關心」。