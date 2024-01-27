韓國瑜接手籤王辦公室　高嘉瑜曝不適任院長真正原因　

柯文哲邀藍綠閉門會議遭酸密室協商　黃國昌嗆林俊憲：莫名其妙

▲民眾黨主席柯文哲向藍綠有意角逐正副院長者喊話，希望到黨團與8位立委溝通表達對國會改革立場。（圖／記者呂炯昌攝，2024.01.26）
▲民眾黨主席柯文哲向藍綠有意角逐正副院長者喊話，希望到黨團與8位立委溝通表達對國會改革立場。（圖／記者呂炯昌攝，2024.01.26）

記者呂炯昌／台北報導

立院2月1日將舉行正副院長選舉，國民黨推出立委當選人韓國瑜搭檔江啟臣，組成「韓江配」角逐正副立法院長，力抗民進黨游錫堃、蔡其昌的「游昌配」，由於三黨不過半，擁有8席立委的民眾黨成為關鍵少數。民眾黨主席柯文哲昨日表示，請藍綠院長、副院長候選人來立院民眾黨團閉門會議、交換意見。不過，民進黨立委林俊憲批這是「密室協商」。民眾黨不分區立委當選人黃國昌今（27）日反擊指莫名其妙，並質疑林俊憲何時沾染上了柯建銘偏好私下喬的惡習？

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黃國昌指出，關於立法院正副院長選舉，柯文哲正是對於民進黨成員多方的私下請託，感到不勝其擾，才在昨天與黨團成員討論後，公開邀請藍綠兩黨有意競逐者，前來民眾黨團與黨團成員交換意見。「結果，如此開大門走大路的作法，竟被賴清德主席的子弟兵林俊憲抹黑為「密室協商」，簡直是莫名其妙！」

黃國昌更質疑，林俊憲何時沾染上了柯建銘這種偏好私下喬的惡習？還是林俊憲反對民進黨正副院長候選人前來民眾黨團拜訪？黃國昌呼籲，賴清德如果有什麼指教，歡迎公開講清楚，不要透過子弟兵放一些邏輯不通、不知所云的話。

據了解，韓國瑜將於周一（29）早上9點拜會民眾黨團，游錫堃則是選在下午2點拜會民眾黨團。

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