法官何星磊轉任律師　幫助更多需要幫助的人

「法官不能選擇自己的案子，自己下來當律師可以幫助更多弱勢的團體」，由何星磊與程耀樑兩位律師所主持的觀希國際法律事務所今(27)日舉辦開幕茶會，主持律師的資歷全是法官轉任，開幕現場人潮與花籃爆棚，包括即將上任總統賴清德、高雄市長陳其邁等政商檢調高層，都獻上祝福。完整的經歷與好人緣，讓有法律訴訟需求的民眾有更好的選擇。
記者郭凱杰／高雄報導
何星磊律師台大法律系畢業、台大法學碩士，師承刑事法權威的李茂生教授，攻讀碩士在學期間就考上司法官，於司法官學院53期結業。曾任金融專股、工程專股、勞工專庭、家事專庭法官等職務。程耀樑律師以優異的成績考上司法官，致力於不動產糾紛，兩人是同期受訓司法官結識，法官奉獻十餘年，如今轉任律師，專業與細心可以為更多身陷訴訟的人服務。
何星磊說，他曾因為謹慎辦案、細心求證新事證，而造成肝指數標高到700多轉診至台大醫院住院，所幸在家人的陪伴照顧下度過險境，何星磊也非常感謝他另一半，他感慨的說，從法官轉換跑導轉任律師，都要感謝妻子藍星沙的支持，無論是生理或心理他都要感謝她一路陪伴讓他毫無後顧之憂，朝著理想邁進。
何星磊表示，在任職法官期間曾遭受抹黑，當時的他選擇沈默保護家人。今天在現場的法界人士表示，體制內的情況外界難了解，多年後的今天，何星磊也寬容地說，他3年審了1,000多件案子，有70餘件再開辯論，基本上是因為每個單位的工作屬性不同，所出來的客觀數據也不盡相同，有疑點的案子再開辯論幾乎是每位法官不可避免的情形。
在職期間，就以辦案謹慎、細心，樂於助人稱著的何星磊，從這次揭牌儀式湧入大量人潮即可看出，無論司法界及還是業界都擁有好人緣，何星磊曾先後擔任生命線台灣總會、社會工作師公會等公益法律顧問，更應邀以民事庭法官經驗，經常為弱勢團體發聲。與何星磊有多年交情的社團法人國際生命線台灣總會長陳宗聖今天也特別南下參加觀希國際法律事務所開幕。
陳宗聖表示，一般民眾到法官都是很高高在上，很嚴肅但何星磊卻完全不一樣他很親民，他在審案期間透過溝通，讓兩造可以很快卸下心防，做彼此溝通的橋樑，可以達到不用進到訴訟程序就能在調解庭結束了，不僅讓雙方當事免去法院判決等司法程序，也提前讓兩造雙方免去訴訟之苦。