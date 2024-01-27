農曆初五情人節贈禮行為大調查　男性只有在「情人節」最積極！

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📍女性贈禮的頻率遠高於男性
在情人節前，日本性健康產品品牌 TENGA特別公開了「贈禮行為大調查」，發現男性好像只有在「情人節」最積極！調查顯示，談到男女贈禮的習慣時，比起多人歡聚的「聖誕節」，男性在「情人節」贈禮的頻率更是來到30%的高比例，不過男女的贈禮習慣卻不相同，當遇到禮物是「覺得適合對方就買下來贈送」情況時，女性贈禮的頻率遠高於男性，尤其是面對另一半時更高達74.1%，幾乎是每四位女性就會有三位會看到適合禮物就送給另一半。
📍男性則是懷抱強烈求生慾
但台灣男性則是在「維護人際關係」、「逢年過節時」、「需要請求幫助」等需要維繫與他人關係時，或是需要跟伴侶聯絡感情的「情人節」等的時刻，贈禮動機比例高於女性。這些跡象都顯示女性是幾乎想到可以贈禮時就會行動，而男性則是懷抱強烈求生慾，對於關係到自身利益的事物較為在意。最後，調查更指出男性「不清楚怎麼挑選異性的禮物」的比例也有21.6%，是女性12.2%的將近兩倍之多。
📍女生喜歡符合需求拍起來好看、不讓人尷尬
對於挑禮物，Podcast節目《馬克信箱》主持人馬克與瑪麗認為透過多接觸認識，能更知道對方的興趣喜好，可透過觀察來贈送適合的禮物給對方，他們提到，「如果胡亂送禮，不但沒有加分效果，反而容易導致感情生變」。對於分別贈送男女禮物，馬克與瑪麗也有一套獨有見解，他們分享說道「女生會對非常符合她需求喜好，拍照起來卻又好看、不過分讓人尷尬的禮物很有興趣。」
📍男生較單純從電玩到增加身體接觸都愛
而關於男生的部分，他們認為，男生較單純，想要的禮物舉凡電玩到任何可以增加彼此身體接觸的禮物都喜愛。而透過這些贈禮，除了有機會跨出舒適圈，也能跟另一半解鎖關係中更多有趣的地圖。此外，對於贈送性健康產品，馬克與瑪麗認為，「對女生來說，外觀顏色柔和可愛、討人喜歡是重點；反之，男生求的就是一種『舒適感』」。