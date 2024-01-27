黃色小鴨來高雄了！進場前「跌倒照」被捕獲　眾驚：原來鴨鴨有腳

農曆初五情人節贈禮行為大調查　男性只有在「情人節」最積極！

▲男女送禮習慣大不同，其中男性求生欲高，有30％會在「情人節」送禮。（圖／NOWnews資料照片）
▲男女送禮習慣大不同，其中男性求生欲高，有30％會在「情人節」送禮。（圖／NOWnews資料照片）

記者周淑萍/綜合報導

今年過年期間在大年初五剛好遇到2月14日的西洋情人節，如果正好在家鄉過節，來不及陪另一半，但至少禮物要送到。而談到男女贈禮的習慣時，又是另一番學問！根據「 TENGA 贈禮行為大調查」顯示，談到贈禮動機時，比起多人歡聚的「聖誕節」，男性在「情人節」贈禮的頻率更是來到30%的高比例，女性則是在平日看到適合的就會買來送給另一半。同時，Podcast節目《馬克信箱》主持人馬克與瑪麗也來開示「尷尬禮物別亂送」，才不會斷送姻緣線。

我是廣告 請繼續往下閱讀

📍女性贈禮的頻率遠高於男性

在情人節前，日本性健康產品品牌 TENGA特別公開了「贈禮行為大調查」，發現男性好像只有在「情人節」最積極！調查顯示，談到男女贈禮的習慣時，比起多人歡聚的「聖誕節」，男性在「情人節」贈禮的頻率更是來到30%的高比例，不過男女的贈禮習慣卻不相同，當遇到禮物是「覺得適合對方就買下來贈送」情況時，女性贈禮的頻率遠高於男性，尤其是面對另一半時更高達74.1%，幾乎是每四位女性就會有三位會看到適合禮物就送給另一半。

▲臉書粉專《癮食 全台美食指南》分享了內行才知道的「5間」台中伴手禮店，強到讓人捨不得送禮。（示意圖／取自pixabay）
▲當遇「覺得適合對方就買下來贈送」情況時，女性贈禮的頻率遠高於男性，尤其是面對另一半時更高達74.1%。（示意圖／取自pixabay）
📍男性則是懷抱強烈求生慾

但台灣男性則是在「維護人際關係」、「逢年過節時」、「需要請求幫助」等需要維繫與他人關係時，或是需要跟伴侶聯絡感情的「情人節」等的時刻，贈禮動機比例高於女性。這些跡象都顯示女性是幾乎想到可以贈禮時就會行動，而男性則是懷抱強烈求生慾，對於關係到自身利益的事物較為在意。最後，調查更指出男性「不清楚怎麼挑選異性的禮物」的比例也有21.6%，是女性12.2%的將近兩倍之多。

▲TENGA特別公開了「贈禮行為大調查」，發現男性好像只有在「情人節」最積極。（圖／官方提供）
▲TENGA特別公開了「贈禮行為大調查」，發現男性好像只有在「情人節」最積極。（圖／官方提供）
📍女生喜歡符合需求拍起來好看、不讓人尷尬

對於挑禮物，Podcast節目《馬克信箱》主持人馬克與瑪麗認為透過多接觸認識，能更知道對方的興趣喜好，可透過觀察來贈送適合的禮物給對方，他們提到，「如果胡亂送禮，不但沒有加分效果，反而容易導致感情生變」。對於分別贈送男女禮物，馬克與瑪麗也有一套獨有見解，他們分享說道「女生會對非常符合她需求喜好，拍照起來卻又好看、不過分讓人尷尬的禮物很有興趣。」

▲TENGA特別公開了「贈禮行為大調查」，發現男性好像只有在「情人節」最積極。（圖／官方提供）
▲TENGA特別公開了「贈禮行為大調查」，在調查中揭曉男女送禮的原因。（圖／官方提供）
📍男生較單純從電玩到增加身體接觸都愛

而關於男生的部分，他們認為，男生較單純，想要的禮物舉凡電玩到任何可以增加彼此身體接觸的禮物都喜愛。而透過這些贈禮，除了有機會跨出舒適圈，也能跟另一半解鎖關係中更多有趣的地圖。此外，對於贈送性健康產品，馬克與瑪麗認為，「對女生來說，外觀顏色柔和可愛、討人喜歡是重點；反之，男生求的就是一種『舒適感』」。

過年初五情人節送禮「勿踩雷」女生其實超在意　5大超雷禮物公開

過年大掃除！「這1物」破了快丟：以免帶衰工作運　貼灶神財庫滿

7-11咖啡「鳳梨杯塞超Q」！他買1杯中隱藏版　眾愣：過年可買樂透

菜瓜布正確用法公開！「海綿」不是拿來刷的　官方親曝重要用途

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞