媒合公益捐贈促健檢！林智鴻偕社福團體助弱勢健康過好年
高雄市議員林智鴻長期推動公益助弱勢，在過年前秉持著「助善循環、讓愛永續」與高雄市社福慈善總會一起送暖，由五甲龍成宮捐贈300包白米物資，今（27）日在五甲龍成宮舉辦物資捐贈，協助弱勢朋友溫暖過年，並規劃小港醫院提供健檢服務，照顧市民朋友健康。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市議員林智鴻、高雄市社福慈善總會理事長李昭揚、小港醫院院長郭昭宏、副院長馮明珠、龍成宮媽祖廟主委鄭振成等協力單位代表也一起到場關心、協助分送物資。社福慈善總會匯集社會愛心資源協助弱勢家庭，以及龍成宮媽祖廟特別捐贈300包白米分送，並鼓勵民眾參與健檢。
林智鴻表示，推動公益不遺餘力，感謝社福慈善總會讓社會愛心挹注地方，今年也持續媒合小港醫院提供各項健檢服務，符合年紀條件的市民朋友攜帶證件就可以參與，讓弱勢寒冬送暖活動不僅照顧到弱勢，也鼓勵更多有需求的市民長輩注意健康，一起健康過好年。
馮明珠表示，關心地方市民健康與醫療需求，已連續兩年合作公益，提供健康檢查包括成人健檢、老人健檢、癌症篩檢，並特別針對肌少症篩檢、老人吞嚥篩檢、長者評估功能服務、低劑量胸部電腦斷層等服務項目，針對長者生活習慣提供咀嚼吞嚥衛教，希望在過年前這段時間，可以加強提醒市民留意關心自我及家中長輩的健康狀況。