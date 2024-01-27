身心靈的知性對話 顧何忠暨林兆藏雙個展耘非凡美術館即日起展出
耘非凡美術館於1/27至3/31舉辦兩大展覽：分別為「心•境—2024顧何忠作品精選」與「天際線下的翱翔—2024林兆藏創作精選」，除了藝術作品之外，展場亦會置放兼具美感質地與設計巧思的北歐高質感老件家具與經典哈雷車款，營造出懷舊氛圍和追夢情懷，呈現結合藝術、設計、生活、旅行、心靈等元素的美學氛圍。
記者林怡孜/台南報導
「心•境—2024顧何忠作品精選」展出顧何忠20多年來的創作精華，共計60餘件作品。顧何忠將西方古典靜物油彩畫的各種傳統技法，結合東方人文視角來詮釋生活中常見的事物，融入深邃哲思，呈現濃濃禪意，畫中的物件本身是物質，也是精神的載體。顧何忠筆觸細膩，以層疊手法表現出靜物立體感，建構「空間」、「時間」與「光線」的空無與永恆狀態，將「物」「我」二者合為一，建立一種內在與外界的和諧狀態。顧何忠其創作歷程，以心中對生命的觀想，描繪事物的存在與消逝，透過細膩而精湛的寫實技法，營造出具有文學性與詩意的內心凝境。作品之一「慈悲的波動」歷時二年，畫中成千上萬顆晶瑩渾圓的珍珠串閃耀溫潤光澤，中間凹處的灰暗影子透過深層凝視進入冥想，想像存在與消逝，達到身心清淨的空靈境界。
「天際線下的翱翔—2024林兆藏創作精選」集結了林兆藏近10年間的作品精華，從「漂浮‧斷面」系列、「河口」、「潮水線」系列，再延續至「黑土，水痕」，從中擷取出最精彩最具視覺張力的呈現。林兆藏年輕時留學西班牙，其創作歷程深受西班牙藝術大師達比埃斯 (Tapies）的撼動與影響，以生活中隨手可拾獲的、殘舊的日常物件為創作元素和靈感起源，關注在大量工業生產之下的人文省思，反映出現代文明相對應歷史記憶與人性溫暖的逐步消退，倡導心靈回歸自然，喚起內心對環境的、對人性的感知和記憶。林兆藏對於這片土地懷抱著深厚情感，從人文關懷作為創作的起始點，透過抽象表現的繪畫語彙，將生活裡遍尋的感受與消長痕跡，轉化為內心構築的風景，訴說著耐人尋味的鄉土情懷。
顧何忠是精密寫實畫的佼佼者；林兆藏深受二次戰後西方貧窮主義的內在精神所啟發，創作專注於多媒材運用。兩位藝術家資歷相當，表現手法則相距甚大，並陳展出巧妙地激盪出一冷一熱、一靜一動的深層藝術對話。即日起歡迎民眾前往耘非凡美術館欣賞二位大師作品，來一趟身心靈的對話。