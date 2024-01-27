超哥扁Toyz「一旁女生尖叫」！尼克星模仿譏笑 現場正妹火大開轟
「全台最有錢YTR」超哥20日在自家餐廳「超甲組」店門口，祭出「超派鐵拳」痛毆Toyz，兩人衝突爆發，瞬間引起各界熱議，事件至今仍持續發酵。對此，YTR尼克星拍片評論此事，並模仿現場女性哭喊模樣，直言「那女生尖叫的也太誇張了吧」，引來超哥海鮮餐廳前店員、實況主典薇還原當時狀況，並怒轟尼克星「你在你的影片中用這種嘲諷譏笑的行為，我不能接受」。
記者賴禹妡／綜合報導
尼克星日前針對超哥與Toyz的打架影片，拍片表達自己的想法。尼克星在影片中，除了提到超哥與Toyz的衝突過程，還表示「我很好奇啊，打架而已嘛，那女生尖叫的也太誇張了吧」，接著更模仿影片中女生尖叫的模樣，不斷發出哭喊聲。
對此，實況主典薇現身還原事發狀況，她原本是超哥海鮮餐廳店員，但因目睹暴行已提出離職。典薇透露，當時現場共有6位女性（包含小女孩及最一開始經過的路人），即便在那麼混亂的狀況下，大家都有出手或用自己的方式制止這一系列行為。
典薇直言，「儘管在慌亂中尖叫哭喊的聲音與男性的嘶吼聲形成一個對比，當下地上一大灘血的情況，沒有人可以知道會不會有致死的可能性」。並坦言自己並非女權主義者，但當時大家都有出手制止，因此無法接受尼克星在影片中的訕笑行為。
典薇在貼文處直接對尼克星喊話，「你在你的影片中用這種嘲諷譏笑的行為，我不能接受，請你改進，謝謝」。最後也針對這起事件總結，指出「Toyz是身體受傷，超哥是心裡受；兩敗俱傷，沒有贏家」。